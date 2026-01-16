Futuro Lang in bilico, Sky: "Problema non solo tecnico, ma anche di rapporti"

Il futuro di Noa Lang al Napoli potrebbe non essere così sicuro: anche nella partita contro il Parma in cui è partito titolare, l'olandese non ha convinto appieno Antonio Conte che lo ha sostituito a inizio ripresa. La scintilla tra i due sembra non sia mai scattata e quindi attenzione a quello che può accadere in questa finestra invernale di calciomercato. A questo proposito, il giornalista Sky Sport Luca Marchetti ha dato aggiornamenti sulla situazione:

"Lang ancora in bilico, un po’ come Lucca non solo per questioni tecniche ma anche per questioni di rapporti. Lang ha perso la titolarità o, quando la ritrova, non è apprezzato o non si fa apprezzare come potrebbe. Nelle ultime partite, era risultato decisivo. L’apporto è stato più visibile rispetto a quello dato da Lucca: a poterlo aspettare un po’ di più si potrebbe provare, a mio parere. Ma il Napoli forse sta valutando opzioni diverse. Al Napoli servono magari giocatori duttili davanti, alla Raspadori ma le condizioni per chiudere non c’erano”, le parole di Marchetti a Radio Marte.