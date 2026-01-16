Podcast Lookman-Napoli, Ceccarini: "Dipende da Lucca! L'Atalanta non lo dà in prestito"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto nel corso di "Cronache Azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android):

"Lookman? È un nome che metto lì per il mercato del Napoli, ma Lookkman arriva se vendono Lucca, non vedo altra soluzione. L’Atalanta non lo dà via a condizioni favorevoli o con formule tipo prestito con diritto che diventa obbligo: costa 40-45 milioni. È un’idea, non ho parlato con loro, ma per me l’unica strada è l’uscita di Lucca".