Ultim'ora

Maldini lascia subito la Figc! Con lui anche Maldini: dimissioni a un passo

Maldini lascia subito la Figc! Con lui anche Maldini: dimissioni a un passo
Oggi alle 19:12In primo piano
di Fabio Tarantino

Secondo fonti di Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di rassegnare le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi in seno alla Nazionale.  Seguiranno ulteriori aggiornamenti. 