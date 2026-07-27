McTominay torna in Scozia e subito gli 'ricordano' Napoli: lo scatto social

McTominay torna in Scozia e subito gli 'ricordano' Napoli: lo scatto socialTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:50In primo piano
di Fabio Tarantino

Vacanze finite per Scott McTominay e la sua dolce metà, Cam Reading. I due sono tornati in Scozia e sono stati accolti da alcuni dolci tipici griffati Scozia ma anche Napoli.

Grande attesa ora per il ritorno di Scott in gruppo. Si unirà ai compagni per l'inizio del ritiro a Castel di Sangro che avrà inizio giovedì. 