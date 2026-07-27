Allegri 'non lo dirà mai ufficialmente', ma ha fatto una richiesta sul mercato

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La priorità è rappresentata dall'arrivo di un difensore centrale titolare

La Gazzetta dello Sport traccia un primo bilancio del ritiro del Napoli a Dimaro e individua le priorità di mercato di Massimiliano Allegri. Come sottolinea il quotidiano, "Primo bilancio. Provvisorio, per carità, ma comunque i dieci giorni in Trentino hanno permesso a Massimiliano Allegri di farsi un'idea più approfondita sulla rosa. Che è da completare anche se questo Max non lo dirà mai ufficialmente".

Calciomercato Napoli, questa la richiesta di Allegri

Secondo la rosea, il tecnico azzurro avrebbe ormai ben chiaro dove intervenire. La priorità è rappresentata dall'arrivo di un difensore centrale titolare, chiamato a raccogliere l'eredità di Alessandro Buongiorno, costretto a uno stop che ha cambiato i piani della società. L'infortunio del difensore, infatti, ha lasciato un vuoto importante in un reparto che Allegri considerava uno dei punti di forza della squadra.