Minervini: "Manna chiamato a dare risposte, facile fare mercato con 200 mln"

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Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): " È una stagione molto delicata per Giovanni Manna, al vero esame in questa sessione di mercato. Facile fare mercato con duecento milioni da spendere, che tra l’altro sono stati spesi male. Bisogna invece tirar fuori le idee, ora che le possibilità del Napoli sono minori rispetto alle precedenti due stagioni.

Calciomercato Napoli, le voci su Elmas

Leggere il nome di Elmas mi ha fatto venire grossi dubbi sul fatto che ci siano delle idee, è un bravissimo calciatore ma non mi sembra da grande club andare a riprendere un calciatore in prestito per la seconda volta dopo averlo ceduto. Possibile che non esistano altri calciatori? Se credi un calciatore lo acquisti, così mi sembra la solita soluzione tampone ma poco lungimirante.