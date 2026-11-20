Podcast Caso De Bruyne, Civoli: "Basta fare il bambino viziato! Visto Modric con Allegri?"

Marco Civoli difende Allegri e analizza le difficoltà del Napoli tra infortuni e fine ciclo. Poi si sofferma sulla situazione di De Bruyne

Marco Civoli, giornalista e storica voce della Rai, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, soffermandosi sul momento difficile del Napoli e sul lavoro di Massimiliano Allegri. Civoli ha difeso il tecnico livornese, sottolineando le difficoltà legate agli infortuni e alla composizione della rosa, ma anche il sostegno ricevuto dalla società. Il giornalista ha poi analizzato la situazione di Kevin De Bruyne, tra le voci di una possibile partenza a gennaio e la necessità di mettere il gruppo davanti alle esigenze individuali.

Allegri ha iniziato male la sua esperienza sulla panchina del Napoli

"Io parto da un presupposto: sono da sempre un dichiarato estimatore di Allegri. Per me rimane uno degli allenatori che hanno saputo vincere in piazze differenti, mi riferisco a Milano e a Torino, con una certa continuità. È chiaro che aveva squadre che in quel momento davano il massimo. Forse l'ultima stagione a Torino, con quello che successe sul prato dell'Olimpico, e a Milano soprattutto... Perché il Milan, ricordiamolo, era alle spalle dell'Inter, poi piano piano ha perso addirittura anche l'accesso alla Champions. Secondo me, negli ultimi tempi, ad Allegri è stato disseminato il percorso di pezzi di vetro molto robusti. Si ritrova in un Napoli formato da giocatori che hanno grande esperienza, ma che probabilmente sono alla fine di un ciclo, di un percorso. È uno dei pochi allenatori ancora capaci di gestire situazioni difficili. Poi ci mettiamo gli infortuni e il fatto che questa squadra non è stata rivoluzionata, non è stata modificata. Si va avanti più o meno con le forze dell'ultima stagione, con il rientro di qualche prestito e con giocatori che non so se siano destinati a restare o ad andare via.

"Non è semplice per nessuno, e credo neanche per Massimiliano Allegri, gestire una situazione del genere. La complicazione degli infortuni è importantissima. Io ho sempre ammirato un giocatore come Anguissa, la sua forza, la sua determinazione, il fatto che sia stato una colonna del Napoli scudettato. Quest'anno è in difficoltà per mille motivi, si sta riprendendo, però moltiplichiamo questa situazione per cinque, sei, sette o otto giocatori. Non è facile sostenere una situazione simile. Mi sembra, almeno da lontano, che fino a questo momento la società abbia supportato Allegri in ogni sua mossa. Questo, secondo me, può essere un fattore molto importante. Scherzando, se mi avete chiamato per attaccare Allegri siete fuori strada. Se invece mi avete chiamato per avere una valutazione su quello che sta succedendo, ho provato a spiegarvela. Poi è chiaro che, se nelle prossime quattro o cinque partite va tutto a catafascio, non è che tutto vada bene. Non lo auguro a nessuno, tantomeno al Napoli e ad Allegri".

La situazione societaria e il futuro del Napoli

"Vorrei capire che movimenti e che mosse farà il Napoli, fermo restando che la società è sana. Non ci sono indebitamenti, da quanto leggo e da quanto vedo. Non credo che sia una società che abbia bisogno di ricapitalizzazione o di denaro fresco. È una squadra che ha bisogno di capire cosa si può fare e cosa succederà in futuro. Ci sono molti giocatori in difficoltà. Avete citato McTominay, che ha avuto i suoi problemi ed è rimasto fuori un mese e mezzo, se non ricordo male. Non è una cosa da poco per un giocatore così. Le difficoltà ci sono, nessuno le nega, però da qui a dire che, come al solito, la colpa sia di chi dirige tutto, e non mi riferisco a De Laurentiis ma alla guida tecnica, secondo me ce ne vuole ancora. Poi magari tra un mese e mezzo mi richiamate, tutto è andato a catafascio e allora è chiaro che bisogna prendere atto della realtà delle cose. In questo momento, secondo me, il Napoli ha tutte le prerogative per tirarsi su, perché è chiaro che non si può vedere in quella situazione. Anche se non dimentichiamo che questo Napoli si è trovato in una situazione simile, se non peggiore, due o tre anni fa, dopo lo scudetto".

Se Kevin De Bruyne dovesse lasciare il Napoli, cosa perderebbe la squadra?

"È chiaro che il De Bruyne visto negli ultimi tempi è un giocatore ancora decisivo. L'abbiamo visto anche contro l'Italia, l'abbiamo visto anche nel Napoli. Credo che Allegri stia cercando di garantirgli un posto in squadra, magari provando a sfruttare quelle che sono le sue caratteristiche migliori. Allegri arriva da una stagione in cui aveva avuto Modric. Quando è andato via, forse non lo ricorderete, ma Modric è stato uno dei pochi a ringraziarlo per quello che aveva fatto per lui in quei momenti. De Bruyne è un giocatore che ha esperienza. Non credo sia il caso di fare il bambino viziato a 35 anni. Devi essere in campo, devi aiutare i compagni e devi capire che, anche se tecnicamente forse sei il più bravo, il migliore, come dimostrano la tua carriera e le tue caratteristiche, devi comunque essere di estremo aiuto alla squadra. Quindi, più che l'io, devi mettere davanti il noi. Credo che questo faccia parte del bagaglio di De Bruyne, spero di non sbagliarmi".