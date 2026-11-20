Tuttonapoli Calciomercato Napoli, limite prestiti a gennaio? La fake news su un solo slot: ecco il regolamento

Calciomercato Napoli, il regolamento sui prestiti chiarisce quanti slot restano disponibili a gennaio per le possibili cessioni di Lang e Lucca

Il Napoli si prepara al mercato di gennaio con diverse situazioni da risolvere, soprattutto sul fronte delle possibili cessioni. Nelle ultime settimane si è diffusa la voce secondo cui il club azzurro avrebbe a disposizione soltanto uno slot per mandare altri calciatori in prestito, avendo già effettuato otto operazioni di questo tipo durante l'estate. Il regolamento FIGC, però, racconta una situazione diversa: nella stagione 2026/27 sono previsti limiti distinti per i prestiti in Italia e all'estero, oltre a specifiche esenzioni per i calciatori più giovani. Una distinzione importante anche in vista delle possibili partenze di Noa Lang e Lorenzo Lucca, senza escludere altri elementi al momento più ai margini della rosa, come Sam Beukema e Giovane.

Calciomercato Napoli, quanti prestiti può fare a gennaio? Le norme FIGC e gli slot ancora disponibili

La prima precisazione riguarda il numero massimo di prestiti consentiti. L'articolo 103, comma 4 ter, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) prevede un limite ordinario di otto calciatori acquisiti e altrettanti ceduti a titolo temporaneo tra società italiane. Questa soglia, però, entrerà in vigore soltanto dal 1 luglio 2027. Per la stagione 2026/27 è infatti prevista una disposizione transitoria che permette alle società di Serie A, Serie B e Serie C di acquisire fino a nove calciatori in prestito da altri club italiani e di cederne altrettanti. Lo conferma anche il Comunicato Ufficiale FIGC n. 235/A del 27 maggio 2026. Non si tratta, dunque, di nove operazioni complessive tra entrate e uscite, ma di due limiti distinti. Inoltre, il conteggio riguarda i prestiti soggetti alla restrizione, non indistintamente tutti i calciatori trasferiti a titolo temporaneo.

La deroga per gli Under 23: chi non occupa uno slot

Un altro passaggio fondamentale riguarda l'età dei calciatori. Il regolamento FIGC stabilisce che non sono soggette alle limitazioni numeriche le cessioni temporanee dei professionisti che abbiano meno di 23 anni al 31 dicembre dell'anno in cui inizia la stagione sportiva. Per il campionato 2026/27, quindi, la deroga riguarda i calciatori nati dal 1 gennaio 2004 in poi. Questi prestiti non incidono sul tetto nazionale previsto dall'articolo 103, pur restando valide le altre disposizioni regolamentari, tra cui il limite massimo di tre calciatori ceduti contemporaneamente allo stesso club. È quindi sbagliato sommare automaticamente tutti i prestiti effettuati dal Napoli per stabilire quanti posti restino disponibili. Occorre verificare l'età dei singoli giocatori e, soprattutto, distinguere le operazioni nazionali da quelle internazionali.

Prestiti all'estero: il limite FIFA è diverso

La normativa cambia quando il trasferimento coinvolge società affiliate a federazioni differenti. In questo caso entra in gioco l'articolo 10 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori. Per la stagione 2026/27, il limite generale è di sei prestiti internazionali in entrata e sei in uscita, come riportato anche nelle disposizioni FIGC sul tesseramento. La FIFA prevede un'esenzione per i giovani calciatori cresciuti nel club, ma con requisiti differenti rispetto alla normativa italiana. Per non incidere sul limite complessivo, il prestito deve avvenire entro la fine della stagione in cui il calciatore compie 21 anni e il calciatore deve essere stato formato nel club cedente, secondo i criteri previsti dal regolamento. Non basta quindi essere Under 23 per essere automaticamente esclusi dal conteggio dei prestiti internazionali.

Napoli, la situazione degli slot disponibili per gennaio

Il Napoli dispone attualmente di quattro slot per ulteriori cessioni in prestito verso società italiane. Sono infatti cinque i trasferimenti temporanei soggetti al limite nazionale: Pasquale Mazzocchi al Venezia, Michael Folorunsho e Cyril Ngonge al Monza, Giuseppe Ambrosino al Modena e Lorenzo Sgarbi alla Sambenedettese. Il tetto previsto per la stagione 2026/27 è di nove calciatori. Diversa la situazione per i prestiti internazionali, dove il limite è fissato a sei operazioni. In questo caso risultano quattro calciatori ceduti all'estero: Jens Cajuste al Málaga, Jesper Lindstrøm al Salisburgo, Nosa Obaretin al Lorient e Dinis Rodrigues all'Eldense. Restano quindi due slot disponibili per altre cessioni in prestito verso club stranieri. Il giovane attaccante portoghese, acquistato in estate dal Sion e subito girato alla formazione spagnola, non può beneficiare dell'esenzione FIFA riservata ai calciatori formati nel club cedente. Per quanto riguarda invece le operazioni in entrata, il Napoli ha acquisito a titolo temporaneo Costantino Favasuli dal Catanzaro e Benoît Badiashile dal Chelsea. Il primo, essendo nato nel 2004, beneficia dell'esenzione prevista dal regolamento FIGC per i prestiti nazionali degli Under 23 e non occupa alcuno slot. Il secondo, invece, rientra nel conteggio dei prestiti internazionali. Gli slot ancora disponibili risultano dunque nove per i prestiti da società italiane e cinque per quelli provenienti dall'estero. Nel conteggio non rientrano i giovani esentati dalle limitazioni numeriche previste per i trasferimenti nazionali.

Da Lang e Lucca a Beukema e Giovane: cosa cambia per il mercato del Napoli

La distinzione regolamentare è particolarmente importante per le strategie del Napoli in vista di gennaio. Noa Lang e Lorenzo Lucca figurano tra i principali candidati a una possibile partenza, preferibilmente a titolo definitivo, ma senza escludere la formula del prestito qualora si presentassero le condizioni giuste. Una soluzione temporanea potrebbe essere valutata anche per altri elementi che stanno trovando meno spazio, come Sam Beukema e Giovane. In tutti questi casi, l'eventuale operazione andrebbe conteggiata nel limite nazionale o internazionale in base alla federazione di appartenenza del club di destinazione. Il Napoli, dunque, non si trova nella condizione di poter effettuare una sola ulteriore cessione in prestito. Le regole attualmente in vigore lasciano al club diversi margini di manovra, sia per alleggerire la rosa sia per individuare nuovi rinforzi a titolo temporaneo. La disponibilità degli slot, naturalmente, non equivale alla possibilità automatica di concludere le operazioni, che dovranno rispettare anche le altre disposizioni sui trasferimenti e sui tesseramenti.

Napoli, il riepilogo dei prestiti per gennaio 2027

Tipologia Calciatori e società Slot occupati Slot liberi Prestiti in uscita in Italia Pasquale Mazzocchi - Venezia

Michael Folorunsho - Monza

Cyril Ngonge - Monza

Giuseppe Ambrosino - Modena

Lorenzo Sgarbi - Sambenedettese 5 su 9 4 Prestiti in uscita all'estero Jens Cajuste - Málaga

Jesper Lindstrøm - Salisburgo

Nosa Obaretin - Lorient

Dinis Rodrigues - Eldense 4 su 6 2 Prestiti in entrata dall'Italia Costantino Favasuli - dal Catanzaro

(esente Under 23) 0 su 9 9 Prestiti in entrata dall'estero Benoît Badiashile - dal Chelsea 1 su 6 5

Situazione ricostruita al 20 novembre 2026. Il conteggio considera esclusivamente i prestiti soggetti ai limiti FIGC e FIFA. Sono escluse le operazioni che beneficiano delle esenzioni regolamentari.