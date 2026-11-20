Podcast Meret-Milinkovic, l'ex prep. portieri del Napoli: "Ben venga il dualismo quando è sano"

Alessandro Nista analizza gli infortuni di Meret e le difficoltà del Napoli di Allegri, poi parla del dualismo con Milinkovic-Savic

Alessandro Nista, ex portiere del Torino ed ex preparatore dei portieri del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, soffermandosi sul nuovo infortunio di Alex Meret e sulle difficoltà attraversate dalla squadra di Massimiliano Allegri. Nista ha analizzato anche il dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic, sottolineando l'importanza di avere due portieri di alto livello, e ha ricordato i cinque anni trascorsi a Napoli, in particolare il periodo vissuto con Maurizio Sarri.

Hai lavorato con Alex Meret: i suoi infortuni sono dovuti alla sfortuna o a una particolare fragilità fisica?

"Non penso proprio che sia un problema di fisicità. È un ragazzo estremamente generoso, che non lascia mai niente né in partita né in allenamento. Si prende tutti i rischi, certe volte forse anche troppi, e questo lo porta probabilmente a esporsi. Sinceramente ho letto soltanto oggi dell'infortunio, non conosco la dinamica, però mi immagino che sia un evento traumatico, una botta, come spesso gli è capitato. Di conseguenza non penso proprio che sia una particolare fragilità, ma ci sono veramente delle carriere che vengono falcidiate dagli infortuni e Alex sicuramente sta vivendo una di quelle".

Hai lavorato sia al Torino che al Napoli. Che ricordi hai?

"Innanzitutto sono due piazze molto belle da vivere, due tifoserie forse tra le più calde e coinvolgenti che ci siano in Italia. Ho sicuramente ricordi bellissimi. A Torino ho fatto il finale della mia carriera da calciatore e poi ho iniziato ad allenare i portieri. Alla fine ho trascorso cinque anni al Torino e ho bellissimi ricordi, così come sono strepitosi quelli dei cinque anni di Napoli. Sono due piazze molto esigenti, come è giusto che sia. Oggi vivono due realtà sicuramente molto diverse, però è sempre una partita molto affascinante e le aspettative sono sempre molto alte, nonostante gli obiettivi possano non coincidere".

C'è qualcosa in particolare che ti porti nel cuore dell'esperienza napoletana?

"Di Napoli mi porto tutto nel cuore. Innanzitutto la città, la gente: questa è la cosa che mi porto sicuramente in maniera più indelebile. Ho lasciato tantissimi amici con cui ho ancora rapporti frequenti. Il contesto in generale è sicuramente la parte che più mi è rimasta dentro. Con la mia famiglia abbiamo vissuto cinque anni strepitosi. Poi, calcisticamente parlando, abbiamo vissuto una grande bellezza, specialmente nel primo periodo con Maurizio Sarri. È stata una cavalcata importante, perché siamo partiti nel 2015 con un progetto sicuramente già importante di base, ma che si è sviluppato e ci è cresciuto veramente tra le mani. Siamo arrivati a un livello altissimo, purtroppo senza concludere con quello che poi è arrivato dopo. Però i tanti punti che abbiamo fatto in tutti e tre gli anni sono la testimonianza di un lavoro sicuramente ben fatto".

Da calciatore hai affrontato anche il Napoli di Maradona, nella famosa partita vinta dal Pisa sul campo e poi decisa a tavolino

"Da parte nostra fu una partita importante, perché ovviamente era Davide contro Golia. Fu una partita dai toni decisamente alti da parte nostra, sicuramente con toni un pochino più bassi da parte del Napoli, che in quella giornata non fu strepitoso. Riuscimmo a vincere 1-0, direi anche abbastanza meritatamente, però poi ci fu la famosa monetina di Renica e quindi il risultato venne ribaltato a tavolino".

Le difficoltà del Napoli di Allegri

"Ti rispondo da fuori, perché non è nel mio costume parlare di quello che non conosco. Sarebbe presuntuoso voler fare un'analisi di qualcosa che non conosco. È evidente che con questa rosa il Napoli può e deve fare di più. Tutti noi ci aspettiamo qualcosa di diverso, perché sicuramente è nelle sue corde. Va ricordato che gli infortuni ci sono per tutti, ma, nonostante Allegri non ne abbia mai parlato, cosa che gli fa sicuramente grande onore, spesso ci siamo trovati ad avere una formazione diversa, con giocatori che magari hanno cercato di affrettare i rientri per dare una mano. E questo non è mai qualcosa che porta troppi aspetti positivi. Nel momento in cui piano piano la rosa tornerà ad avere tutti i suoi elementi, sicuramente sarà lecito aspettarsi qualcosa di più. Un Napoli che oggi è a nove punti dal quarto posto è qualcosa che stona. Il fatto che ci sia soltanto un punto di differenza tra Napoli e Torino stona per il valore delle rose, per il grande valore dell'allenatore, dello staff e di tutto l'ambiente. Per cui è sicuramente logico aspettarsi qualcosa di diverso".

Il dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic

"Il mio pensiero è che in una squadra che partecipa alle competizioni cercando di raggiungere il massimo degli obiettivi, come il Napoli, ci vogliano comunque due portieri, così come in tutti gli altri ruoli, che possano equivalersi. Per cui ben venga il dualismo quando è sano e non porta a situazioni negative o strascichi. Il fatto che ci siano due portieri forti, due portieri importanti, credo sia una cosa normale. Poi nel quotidiano si ha la possibilità di gestire e scegliere quelle che in quel momento vengono ritenute le soluzioni più idonee".

Quanto può essere importante Milinkovic-Savic?

"La leadership secondo me non si misura con i decibel o con quanto si parla. È una caratteristica che si sviluppa su binari non sempre visibili. Credo che Milinkovic-Savic oggi possa dare esattamente quello che avrebbe dato se la scelta fosse ricaduta su di lui, come è capitato spesso anche in questa stagione. Sinceramente non vedo grandi differenze".