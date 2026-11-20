Ultim'ora De Bruyne-PSV, ancora niente accordo! Dall'Olanda sicuri: "Sono sciocchezze"

C'è già un accordo tra Kevin De Bruyne e il PSV? Dall'Olanda smentiscono questo scenario, ma non escludono un'intesa futura

Il futuro di Kevin De Bruyne continua a far discutere, con il PSV Eindhoven tra le possibili destinazioni del centrocampista belga in caso di addio al Napoli. Dall'Olanda arrivano però importanti precisazioni sulle indiscrezioni relative a un accordo già raggiunto tra il giocatore e il club olandese. A fare chiarezza è Rik Elfrink, giornalista di Eindhovens Dagblad particolarmente vicino alle vicende del PSV, attraverso un nuovo tweet pubblicato su X.

De Bruyne-PSV, nessun accordo raggiunto

Elfrink smentisce le notizie circolate in Italia riguardo a un'intesa già raggiunta tra De Bruyne e il PSV. Le parti sembrerebbero comunque avere le condizioni per trovare un accordo, ma il club di Eindhoven non intende presentare un'offerta al Napoli senza prima valutare attentamente la situazione. Il prossimo passaggio della possibile operazione riguarderà dunque i due club.

Accordo De Bruyne-PSV? Le fonti vicine al club: "Sono sciocchezze"

"Ancora nessun accordo tra PSV e De Bruyne, come invece riportato in Italia. Anzi, fonti vicine alla situazione liquidano queste notizie come sciocchezze. È comunque chiaro che il PSV non presenterà un'offerta al Napoli senza le dovute valutazioni. De Bruyne e il PSV sembrano poter trovare un'intesa, ma ora spetta prima ai club. La storia continua", queste le parole di Rik Elfrink.