Podcast Sportitalia, Giacalone: "Campionato indirizzato, ma le ultime difficoltà dell'Inter..."

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Giada Giacalone, giornalista di Sportitalia, è intervenuta nel corso di 'Cronache azzurre', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli

Giada Giacalone, giornalista di Sportitalia, è intervenuta nel corso di 'Cronache azzurre', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Come vedi il confronto tra Napoli, Inter e Milan nella corsa al titolo? "Credo che il campionato sia ormai indirizzato, ma le ultime battute d’arresto dell’Inter e le difficoltà psicologiche del gruppo dopo l’eliminazione in Europa possono fare la differenza. Napoli e Milan possono approfittarne, ma la lotta resta complicata. Antonio Conte sembra avere un’influenza enorme sul gruppo nerazzurro, e i complimenti dei suoi ex giocatori confermano il suo valore. Per il Napoli, sarà fondamentale mantenere la concentrazione e la forma fisica nei minuti finali della stagione".

Qual è la situazione del Bologna in questa parte finale di stagione? "Il Bologna è una vera e propria mina vagante: ha mostrato difficoltà nel campionato, ma eccelle in Europa League, dove è l’unica squadra italiana rimasta insieme alla Fiorentina nella Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano sta puntando molto su giocatori come Bernardeschi e Skorupski, che stanno facendo la differenza. La delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia è stata pesante, ma la qualificazione ai quarti di Europa League è un grande successo. Il Bologna rimane una squadra insidiosa, soprattutto nelle partite contro le grandi del campionato".