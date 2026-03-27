Politano suona la carica sui social: “Andiamo a prenderci questa qualificazione!”

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Decisive le reti nel secondo tempo di Tonali e di Kean, che permettono alla squadra di Gattuso di compiere un passo importante verso la qualificazione

L’Italia supera l’Irlanda del Nord per 2-0 e conquista l’accesso alla finale dei playoff per il Mondiale. Decisive le reti nel secondo tempo di Tonali e di Kean, che permettono alla squadra guidata da Gennaro Gattuso di compiere un passo importante verso la qualificazione. L’ultimo ostacolo sulla strada degli azzurri verso Canada, Messico e Stati Uniti sarà la Bosnia, che nell’altra semifinale del percorso A ha avuto la meglio sul Galles imponendosi 4-2 ai calci di rigore.

Il messaggio social di Politano

Tra i protagonisti della serata anche Matteo Politano, esterno del Napoli e tra i migliori in campo contro l’Irlanda del Nord, decisivo nell’azione che ha portato al gol di Tonali. Al termine della gara, il giocatore ha affidato ai social il suo messaggio in vista della finale: “Il primo passo della nostra missione. Stringiamoci forte e martedì andiamo a prenderci questa qualificazione”.