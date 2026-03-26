Podcast Lotta Scudetto, Petino: “Il Napoli ha un vantaggio rispetto alle altre”

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Pierpaolo Petino, giornalista, è intervenuto nel corso di "Cronache azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Cosa ne pensi della decisione di Romelu Lukaku di restare in Belgio durante la pausa per le nazionali e non tornare a Napoli? “È una situazione che ha creato un po’ di malumore all’interno del Napoli, ma non credo sia una crisi reale. Lukaku è sempre stato un giocatore disciplinato e serio, un grande professionista e uomo di fiducia di Antonio Conte. Probabilmente ci sono stati tutti gli accordi necessari, quindi personalmente tenderei a ridimensionare la questione: sembra più una “tempesta in un bicchiere d’acqua” che un vero problema per la squadra”.

Questa pausa per le nazionali può giovare al Napoli o alle altre contendenti, come Inter e Milan? “Sicuramente interrompe un ciclo importante del Napoli, che aveva fatto quattro vittorie consecutive, e può dare respiro all’Inter. Tuttavia, tutte le squadre hanno giocatori impegnati nelle nazionali, quindi consumano energie fisiche e mentali. Alla ripresa, sarà come un “mini torneo” in cui conterà chi saprà prevalere nel breve periodo. Il Napoli, grazie all’esperienza e alla guida di Conte, ha probabilmente un vantaggio nella gestione della squadra e nella lettura delle partite”.

Come giudichi l’atteggiamento di Allegri e il Milan in questa fase finale di campionato? “Allegri sembra più compiacente della situazione, come se arrivare primo, secondo o terzo non cambiasse troppo i piani. Il Milan ha disputato un campionato solido, con qualche occasione persa, ma resta una squadra forte con buone individualità. Sarà interessante vedere come affronterà il Napoli, cercando di creare spazi e problemi alla squadra di Conte”.

Quanto conta l’esperienza degli allenatori in questa fase del campionato, ad esempio tra Allegri e Conte? “L’esperienza sarà fondamentale. In un campionato lungo e pieno di insidie, la capacità di guidare la squadra, di gestire pressione e variabili imprevedibili farà la differenza. Nessuna delle tre contendenti ha un leader assoluto in campo, quindi il “pilota” della squadra, cioè l’allenatore, è determinante. In questo senso, il Napoli, guidato da Conte, ha probabilmente un vantaggio”.