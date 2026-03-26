Caso Lukaku, dal Belgio: “Decisione unilaterale. Il motivo per cui ha scelto di non tornare”

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Romelu Lukaku era atteso a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con il Napoli, ma ha scelto di rimanere in Belgio.

Romelu Lukaku era atteso a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con il Napoli, ma ha scelto di rimanere in Belgio. Una decisione che ha sorpreso il club, che contava sulla sua presenza per proseguire il programma di preparazione fisica in vista del rush finale di stagione e del Mondiale. Secondo quanto riportato da Nieuwsblad, il centravanti ha spiegato di volersi allenare per tornare al top sia con il Napoli che con la nazionale belga, ma la scelta di farlo in Belgio rappresenta una decisione unilaterale, contraria agli accordi iniziali che prevedevano il suo ritorno a Castel Volturno sotto la supervisione di Cristian Stellini e dello staff azzurro. Questo ha generato tensione tra giocatore e società.

Motivazioni di Lukaku e reazione del Napoli

Lukaku ha motivato la decisione spiegando di voler rimanere vicino alla madre e ai figli, concentrandosi sulla preparazione fisica per il finale di stagione e la Coppa del Mondo con il Belgio. Tuttavia, la scelta di allenarsi da solo contrasta con quanto previsto dal Napoli, che contava sulla supervisione del club per completare la riabilitazione. La divergenza dagli accordi precedenti, unita al fatto che il club è ancora in lotta per il titolo, ha generato irritazione e rappresenta un problema serio per la gestione della squadra.