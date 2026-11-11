Podcast Specchia: "De Bruyne va per i fatti suoi e non sa tenere la posizione, in mezzo al campo è un problema"

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Mister, Allegri ha concesso cinque giorni di riposo alla squadra nonostante il decimo posto in classifica. Da allenatore, come giudichi questa scelta?

"Ci sono allenatori che gestiscono il tempo e lo spogliatoio sulla base delle proprie esperienze e convinzioni. Non trovo che sia così strano, perché bisogna considerare quanti giocatori sono fuori. In un momento di confusione, con uno spogliatoio che non va d'accordo, questa scelta potrebbe sembrare quasi una provocazione. Io invece ritengo Allegri una persona molto intelligente. Non credo che faccia harakiri rinunciando a cinque giorni di lavoro. Avrà capito che in questo momento fosse la soluzione migliore. Dall'esterno possiamo dare soltanto delle interpretazioni, non possiamo sapere cosa accade realmente. Allegri ha vinto tanto e chi vince ha sempre un merito particolare. Lo assolgo da qualsiasi tentativo di critica assoluta che lo descriva come un incapace. Ha allenato grandi giocatori e li ha fatti vincere. Lui gioca con gli uomini, non mette necessariamente il gioco al centro di tutto. Ma quali uomini ha avuto quest'anno? Quanti calciatori ha avuto a disposizione? Bisogna rispettare il professionista".

Dal punto di vista tecnico, hai visto un'evoluzione nel Napoli? La squadra sembra esprimersi meglio quando attacca, mentre soffre quando si abbassa.

"Io credo che il Napoli non abbia un centrocampo adeguato. Penso che giocare con De Bruyne in mezzo al campo sia un grande problema. Se gioca basso davanti alla difesa e ha due persone accanto che corrono e difendono per lui, diventa un giocatore importantissimo. Ma il Napoli non ha centrocampisti portati all'interdizione, alla cattura del pallone, alla sofferenza. Domenica ero allo stadio contro la Lazio e mi sono accorto di quanto sia difficile giocare con De Bruyne. Va per i fatti suoi, non sa tenere la posizione. Gioca dall'alto della sua qualità, inventa giocate magiche, ma sul piano della corsa, dell'aiuto difensivo e delle coperture non dà un contributo adeguato".

Quindi ritieni che ci siano anche delle controindicazioni nell'utilizzarlo come regista?

"Certamente. Ho visto il povero Gilmour che correva e lottava continuamente. Quando gli avversari sono partiti in velocità, nessuno riusciva a difendere. Ho notato una fragilità che non riguarda soltanto la partita di domenica. McTominay è portato soprattutto ad attaccare, mentre gli altri centrocampisti non hanno caratteristiche da recuperatori di palloni. È un centrocampo impalpabile, sofferente. De Bruyne, inoltre, secondo me si pone talvolta dall'alto della sua superiorità tecnica, che però non è più quella di quando aveva 27, 28 o 29 anni. Ho il sospetto, osservando alcune situazioni, che non sempre eserciti una leadership costruttiva e positiva nei momenti di difficoltà".

Il Napoli soffre anche quando prova a difendere con il blocco basso. È una questione di caratteristiche dei giocatori?

"Non saremo mai solidi perché abbiamo gente che difende male. Qualcuno critica Di Lorenzo, ma io non lo criticherei mai. Quando Marianucci è stato portato a destra a difendere spazi larghi, mi sono preoccupato moltissimo. I difensori centrali sono abituati a governare spazi più ristretti. Il Napoli è una squadra contraddittoria. Contro la Lazio, secondo me, ha fatto anche delle buone cose, soprattutto quando ha attaccato a campo aperto. Credo che Allegri abbia sbagliato a sostituire troppo presto Hojlund. È vero che non stava facendo benissimo, ma è molto più utile di Lucca. Se fosse rimasto in campo, forse avremmo portato a casa la vittoria. Allegri cerca di recuperare Lucca, lo difende, ma il giocatore si sta condannando da solo. Ha persino impedito a McTominay di arrivare su un pallone che poteva trasformarsi in gol. È inconcepibile".

A gennaio serviranno rinforzi. Si parla di Cacciamani del Torino: sarebbe un giocatore utile per Allegri?

"Ci vuole un giocatore che abbia gamba e Cacciamani ce l'ha, sembra solido. Ho letto anche di un giovane del Sassuolo [nome poco chiaro nella trascrizione]. Sono giocatori dinamici, portati alla corsa, all'inserimento e alla profondità. Allegri potrebbe trarne vantaggio. Il Napoli ha bisogno di innesti tempestivi. Possiamo anche recuperare alcuni calciatori che finora non hanno dato nulla, ma senza rinforzi sarà difficile raggiungere il quarto posto e andare avanti nelle coppe. Bisogna intervenire sul mercato".

Eri allo stadio contro la Lazio. Come giudichi la situazione di Noa Lang e il suo rapporto con i tifosi?

"Lang ha fatto la sua migliore partita. Per me contro la Lazio i migliori in campo sono stati lui e Olivera. Ha giocato bene, però se poi si mette a fare gestacci e a sfidare il pubblico, allora è uno sciocco. Bisogna invitare i tifosi a stare vicini alla squadra, non a fischiare. Non si può fischiare Lucca appena entra in campo o fare la guerra a Lang, ma anche Lang certe situazioni se le va a cercare. Nella mia esperienza ho fatto bene soltanto quando ho avuto spogliatoi seri, affidabili, con ragazzi perbene. Se hai due o più giocatori che creano problemi, diventa tutto molto difficile".

Hai citato Lucca. Cosa pensi del suo acquisto e delle valutazioni fatte dal Napoli sul mercato?

"Lucca è stato acquistato spendendo tantissimi soldi, ma aveva uno storico che bisognava valutare attentamente. È un giocatore che non ha avuto un grande successo, che ha mostrato atteggiamenti egoistici e poca propensione alla lotta. Non credo che Conte lo abbia chiesto, perché Conte cerca giocatori intensi e affidabili. Quando si acquistano calciatori bisogna conoscere anche questi aspetti. Forse al Napoli manca un po' di esperienza nel fare determinate operazioni".

Quanto sei preoccupato per il futuro del Napoli?

"Sono preoccupatissimo. Stiamo vedendo uno dei peggiori Napoli dell'era De Laurentiis e non è bello. Da sostenitore del Napoli vorrei tanto vedere una situazione diversa, ma al momento è davvero complicata. Speriamo innanzitutto che non ci siano altri infortuni e che arrivino subito dei rinforzi. Con questa rosa non possiamo affrontare tre competizioni. Bisogna assolutamente intervenire".