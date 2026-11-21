Podcast Dzemaili racconta: "A Napoli gli anni migliori! Vergara? Diverso da me, il suo ruolo..."

Blerim Dzemaili ricorda gli anni migliori vissuti al Napoli e analizza le qualità di Vergara, tra ruolo ideale e necessità di crescere

Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Napoli e Torino, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli nel corso della trasmissione Difendo la Città, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera. L'ex calciatore svizzero ha ricordato con affetto l'esperienza in azzurro, definendola la migliore della sua vita calcistica, e ha analizzato le caratteristiche di Antonio Vergara, soffermandosi sul ruolo più adatto al giovane talento del Napoli.

Dzemaili ricorda Napoli: "Gli anni migliori della mia vita calcistica"

Sei diviso a metà tra Napoli e Torino: "Venivo da un anno in cui non avevo giocato per l'infortunio e il Torino mi conosceva già da prima. Mi ha dato questa possibilità incredibile. Ho sempre detto che il Torino è stato per me il rilancio giusto, quella squadra che mi ha dato la fiducia per poter poi fare la carriera che ho fatto. Chiaramente a Napoli ho vissuto i migliori anni della mia vita calcistica. Certe cose non si dimenticano e non si possono fare con tante squadre. Poi essere uno dei primi ad aver vinto qualcosa dopo Maradona ti fa essere fiero, ovviamente. È una bella emozione".

Vergara e il ruolo più adatto

Tu che hai giocato in tutte le posizioni del centrocampo, dove vedi Vergara? Ti piace come giocatore? "Mi piace molto, è un ragazzo che può crescere ancora tanto. Però lo vedo più offensivo di quanto lo fossi io. Lo vedo quasi ancora più offensivo di Hamsik, è uno che può fare il trequartista, che può stare sui lati, che può fare un po' tutto. Sicuramente prima o poi è molto importante per un giocatore trovare il ruolo giusto, quello in cui rende al meglio. Per me Vergara non l'ha ancora trovato, però è sulla strada giusta. È un giocatore che può dare tanto. Chiaramente, in un momento difficile non è semplice neanche per un giocatore giovane. Devi essere guidato da altri giocatori che hanno tanta personalità, dai leader. Dare tutta la responsabilità a un giocatore così sarebbe un po' difficile. Quando ero a Napoli avevo davanti Lavezzi, Cavani e Hamsik. Tutto era più semplice. Poi avevamo un capitano come Cannavaro che gestiva il gruppo, era grande. Dico queste cose perché è molto importante che il gruppo venga gestito bene. È chiaro che Vergara può avere le sue partite importanti, però in questo momento è fondamentale che vengano fuori gli altri giocatori, i grandi nomi".