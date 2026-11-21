Pisa, Bianco su Rao: “Tramoni è più intelligente tatticamente. Ma è nostro fino a giugno!”

Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con l'Empoli. Ecco le parole dell'allenatore del Pisa su Emanuele Rao, talento del Napoli e dell'U20 che sta giocando poco in campionato. Il tecnico Bianco spiega perché.

Come stanno i nazionali? Rao è reduce da un gol bellissimo…

"Rao sta bene, ha fatto un gol bellissimo di cui se ne è parlato tanto, anche troppo: io quei gol glieli vedo fare in allenamento, non mi sorprende. Per me può giocare anche in una nazionale maggiore rispetto all'Under-20, ma non mi compete. I nazionali sono tornati molto bene, tranne Loyola, che si allenerà per la prima volta domani".

Rao può giocare dall'inizio?

"Fino a giugno è un giocatore del Pisa, ci siamo assicurati le sue prestazioni. Emanuele ha la sua grandissima stima. Dopo la gara contro l'Avellino molti dissero che non poteva giocare dall'inizio. ora dopo il gol in Under-20 sembra debba per forza partire titolare. Rao ha due problemi: uno che davanti ha un giocatore forte almeno quanto lui, come Tramoni. Che a livello tattico è più intelligente, cioè ci dà un equilibrio diverso. Certo. Rao può giocare in un altro ruolo, ci sto pensando".