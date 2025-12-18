Radio TN Elmas titolare al posto di Lang? Filardi: "Vi spiego il motivo di questa mossa"

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Cronache azzurre', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Sentendo un po' di notizie in giro pare che giochi Elmas al posto di Lang e secondo me questa mossa di Conte viene fatta per pareggiare gli uomini a centrocampo, visto che il Milan gioca col centrocampo a tre e il Napoli a due. Tra l'altro me l'aspettavo anche a Udine a inizio secondo tempo, al fine di pareggiare gli uomini a centrocampo con l'inserimento di Lobotka.

Se trovi i centrocampi a tre devi pareggiare gli uomini. Considerando che il Milan ha il suo punto di forza a centrocampo, è fondamentale pareggiare gli uomini lì. Mi aspetto che Conte possa fare uomo contro uomo e mettere in difficoltà il Milan. Se giochi 3-4-3 il terzo centrocampista deve essere assorbito da un difensore, che poi è ciò che è accaduto proprio nella sconfitta di Milano, la ricordate no? Marianucci esce forte e poi Pulisic se ne va. Per non incappare nello stesso errore inserirei un centrocampista in più".