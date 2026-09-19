Podcast Fiorentina-Napoli, Clemente di San Luca sulla formazione: “Io farei una follia”

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Guido Clemente di San Luca, docente di Giuridicità delle regole del calcio al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli per analizzare la prossima sfida tra Fiorentina e Napoli.

Che tipo di gara ti aspetti al Franchi tra Fiorentina e Napoli? “È una gara difficilissima. L'ho scritto anche nel consueto pezzo su Tutto Napoli. Però è una gara dalla quale, se tu esci vincitore, secondo me sortiscono effetti allo stato imprevedibili. Perché secondo me oggi le due contendenti principali al titolo pareggeranno. E se noi vinciamo a Firenze, ci mettiamo a quattro punti prima della sosta. Durante la sosta magari recuperiamo qualcuno. Il problema è vincere domani, perché è una partita tostissima. Ho visto la Fiorentina, le due partite di Pioli me le sono studiate tutte e due. Da quando è tornato Vanoli mi è sembrata una squadra in salute, viva. Bisognerà giocare una grande partita. Io, per esempio, azzardo una delle idee folli che contraddistinguono gli amanti del bello. Da quello che leggo, sembra che Neres sia in forma, si stia riprendendo.

Io farei una follia domani: metterei Neres a destra e Lang a sinistra. Non è una cosa impossibile da vedere. Anche come equilibrio tattico, tutto sommato, si tratterebbe di avere due esterni puri, a cui il Napoli non è tanto abituato negli ultimi anni, perché spesso sono state fatte scelte un po' più conservative, magari con Politano di là a dare equilibrio. Poi c'è sempre Favasuli, che può entrare sia a destra sia a sinistra. Infatti è una soluzione fattibile, anche perché credo che il Napoli debba partire per aggredire. È vero che è un campo difficile, ma oltre all'occasione ghiotta rappresentata dallo scontro diretto tra Inter e Roma, questa squadra non si può accontentare di dire che va bene anche un punto, che non fa niente se siamo distanti. È una squadra che deve provare a lottare per il massimo obiettivo”.

Conte? “Io ho detto che Conte ci ha rovinato. Abbiamo vinto uno scudetto e ottenuto un secondo posto, ma le scorie di quello che è accaduto hanno avuto voglia di dirlo i bilanci. Ieri sentivo che Bellinazzo avrebbe scritto che il bilancio sta a posto. Grazie, quest’anno non abbiamo fatto mercato. Noi non abbiamo operato in nessun modo per risanare la situazione. Quella situazione si vede dall'esterno, perché poi non è che sono un esperto di bilancio. Si vede sotto il profilo della squadra, perché la squadra si è usurata in quei due anni.

Io non faccio il medico, non faccio il preparatore atletico, però seguo il pallone da 60 anni. Tu te ne accorgi quando i giocatori vengono spremuti. Leggo che ci sono le ironie che dicono che l'infortunio è colpa di Conte. È chiaro che non c'è un nesso logico di causa ed effetto, però è fuori discussione che una rosa che già è anziana di per sé, si è invecchiata di un anno e viene da due anni di spremitura, è più soggetta agli infortuni.

Non sono neanche tutti infortuni muscolari, anzi, la maggior parte sono stati eventi imprevedibili o traumatici, tipo Mazzocchi e una botta che subisce in amichevole. Gilmour e McTominay erano degli interventi. Non ne parliamo, spendiamo un velo pietoso, perché qua non si può dire niente sulla società. Ma com'è possibile che questi hanno questi problemi e tu non risolvi questo prima del ritiro? La trovo di una gravità assoluta”.

Che pensi della prima convocazione di Antonio Vergara in Nazionale? "È una bella notizia. Io, per la verità, devo dire la verità: un'altra delle cose che non ho capito è perché non si sono conservati i due o tre ragazzi che erano Under e quindi non incidevano sulle liste. Tra l'altro leggo che nemmeno stanno giocando. Ho visto Rao nella partita Pisa-Fiorentina, ma Rao è un bel giocatore. Pure Prisco. I miei amici che sono andati a Dimaro, a Castel di Sangro, l'hanno visto. Io non so perché non l’abbiano tenuto, visto che stiamo senza centrocampisti. A maggior ragione sapendo che tu hai McTominay che si deve operare, perché non mi possono neanche far credere che non lo sapessero. Hanno fatto una fesseria a non farlo prima del ritiro, ma lo sapevano. E tieni Prisco, no? E anche quell'altro, Garofalo. Ma metteteli questi ragazzi in rosa, anche perché Rao, per esempio, a Pisa non sta giocando. Allora, se tu non gli fai fare il campionato pieno lì, non hai questa garanzia. Ma è meglio che si alleni accanto a Di Lorenzo e a Olivera, dico per dire”.

Non ti sta piacendo questo nuovo modo di interpretare le gare, prof? “Ma quello non è interpretazione. Si gioca un po' di più, però, rispetto allo scorso anno, meno VAR. La prova ha fatto una distinzione, perché uno dei motivi principali per cui si gioca di più è, grazie per esempio al fatto che i calciatori devono uscire un minuto se stanno a terra e quindi evitano di perdere tempo. Lo fanno grazie agli otto secondi sui rinvii e sulle rimesse”.

La questione dei falli, prof? “Bravo. Quelle sono regole modificate dall'IFAB, cioè sono regole giuridicamente modificate così come si deve. Le raccomandazioni di Orsato sono quelle che, in gergo giuridico, vengono oggi definite "soft law", ma non hanno nessuna capacità prescrittiva. Sono una violazione della legalità. Ma chi è Orsato per fare le regole? Nessuno. È incredibile che ci sia questa pletora di commentatori in TV, tutti plaudenti. Vi rendete conto che quello è un'istigazione alle versioni?”.