Allegri a Prime: "Bravo Arteta, Arsenal fortissimo. Errori al minimo, sulla Champions..."

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L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato a Prime Video prima della gara di questa sera contro l'Arsenal per l'esordio in Champions: "Complimenti ad Arteta, sta facendo un grande lavoro. L'Arsenal è una squadra fortissima. Dopo quattro anni sono di nuovo partecipante a questa meravigliosa competizione, contro i vicecampioni d'Europa, vincenti della Premier League. Quindi bisogna fare una bella partita. Una serata da vivere intensamente, perché poi da giovedì bisogna rituffarci bene in campionato, visto che comunque veniamo da due sconfitte".

Inter?

"Sono stati commessi errori un po' di disattenzione. Quindi, su quelle situazioni li, è una lettura della partita che va fatta meglio e soprattutto, quando giochi in Champions, già contro l'Inter, che è una delle squadre più forti che ci sono in Europa, ma quando giochi la Champions questi errori non te li puoi permettere".

Napoli diverso stasera?

"Mi verrebbe da dire non tanto, perché non è che tu ne abbia tanti a disposizione in questo momento. Qualche cambio ci sarà. Ora valuterò per bene e poi deciderò. Comunque, dopo la partita, che si giocano tutte in sedici, ci sarà bisogno di tutti, perché domani sera veramente ci sarà da fare una bella partita".