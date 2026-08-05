Zeballos attende, ma il Napoli deve fare in fretta: spunta l'interesse del Celta Vigo

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Calciomercato Napoli, le ultime su Zeballos: prova ad inserirsi il Celta Vigo ma lui attende gli azzurri

Sbloccata l'operazione Badiashile, il Napoli ha urgenza di liberare ulteriori risorse per far posto anche ad Exequiel Zeballos, talentuoso attaccante del Boca Juniors che ha un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 e da mesi in parola col Napoli con tanto di accordo già definito. In uscita, oltre agli esuberi, c'è anche Noa Lang come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio, ma l'argentino non aspetterà ancora per molto.

Zeballos, si fa avanti il Celta Vigo ma lui attende ancora il Napoli

Zeballos aspetta ancora il Napoli, ma il Celta Vigo scalpita. Il club spagnolo ha inserito da giorni l'aegentino tra i propri obiettivi di mercato, consapevole però che la priorità del giocatore resta un'altra: vestire la maglia azzurra. A raccontare dell'interesse dalla Spagna è l'esperto di mercato Matteo Moretto, ma nelle ore precedenti aveva avvisato del rischio beffa anche Fabrizio Romano:

“Zeballos ha fatto di tutto per andare al Napoli. Ha un accordo col Napoli, ama l’idea di giocare nel Napoli ed attende con pazienza. Perché il Napoli non chiude? Perché il Napoli deve fare prime le famose cessioni. L’argentino sta aspettando da metà giugno, ora siamo ad inizio agosto e quindi sta iniziando a guardarsi intorno. Il giocatore non ha rotto il patto fatto col Napoli, l'accordo è valido, ma questa settimana lui e i suoi agenti aspettano delle risposte per capire come procedere e se si può chiudere. Magari se ci saranno cessioni, tipo quella di Noa Lang. Dall’estero ci sono altri club che stanno cercando il giocatore, ma Zeballos risponde ancora: “Aspetto il Napoli, sogno il Napoli e voglio il Napoli”, ma se si va avanti per altri 7-10 giorni allora si rischia di vederlo andare altrove. I tempi sono importanti".