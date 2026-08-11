Lukaku-Fenerbahce, è fatta! Arriva l'Here we Go di Romano: tutte le cifre

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Romelu Lukaku al Fenerbahçe, la trattativa è ormai vicinissima alla fumata bianca. Il Napoli ha dato il via libera all’operazione dopo che i due club hanno raggiunto un accordo sull’intesa economica. La nuova offerta presentata nella serata di ieri, del valore di oltre 6 milioni di euro, è stata infatti accettata dalla società partenopea, facendo così avanzare in maniera decisiva una trattativa che nelle ultime ore ha registrato importanti sviluppi. E' arrivato anche l'Here We Go di Fabrizio Romano.

Lukaku-Fenerbahçe, oggi la verifica della documentazione

Al momento, tuttavia, l’intesa raggiunta tra le parti è ancora di natura verbale. Il passaggio decisivo sarà rappresentato dalla verifica della documentazione, prevista nella giornata di oggi. Soltanto dopo questo controllo sarà possibile procedere con gli ultimi adempimenti formali e considerare concluso a tutti gli effetti il trasferimento di Lukaku al Fenerbahçe.

Anche Sky Sport annuncia la chiusura dell'affare: "È arrivato l'accordo tra Napoli e Fenerbahce per il trasferimento a Istanbul di Romelu Lukaku. Il club turco verserà nelle casse degli azzurri 6 milioni più bonus per acquistare il cartellino del centravanti belga che, dopo due stagioni e uno Scudetto, lascerà il Napoli. Il giocatore ha già superato le visite mediche con il Fenerbahce: scambio di documenti in corso".