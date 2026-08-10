Radio TN Emergenza difesa, Gaito: "Cosa si aspetta? Dopo mesi neanche Favasuli per accentrare Olivera"

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Calciomercato Napoli, ancora niente difensore: l'analisi di Antonio Gaito

Dopo Buongiorno e Beukema, mai in campo finora a Castel di Sangro, il Napoli perde anche Marianucci e Allegri si avvicina alle prime giornate di campionato con i soli Rrahmani e Rafa Marin. Di questo ne ha parlato il direttore di Tutto Napoli, Antonio Gaito, nello Speciale Castel di Sangro sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app, SmartTv e DAB Campania: "Si ferma anche Marianucci che salterà quindi la prima parte della stagione, è fuori Buongiorno dall'inizio ed è fuori Beukema che non si vede sul campo. Ci dissero che sarebbe rientrato per la metà o la fine di Castel di Sangro, ma il ritiro volge al termine. Anche se rientrasse in campo domani, cosa di cui non abbiamo conferma, poi avrebbe bisogno di tempo per ritrovare il pallone, i compagni, la condizione fisica per poter giocare. Credo pure lui non sarà disponibile per le prime giornate e quindi restano Rrahmani e Rafa Marin col giovane Obaretin che doveva partire, è rimasto ed a questo punto non partirà se non a fine mercato. Anche se dovesse arrivare un difensore, tra le lungaggini burocratiche, le visite ecc, non me l'aspetto per l'inizio di stagione e quindi non resta che salvaguardare Rrahmani-Rafa Marin".

Olivera centrale non puoi schierarlo più adesso. Il Napoli al 10 agosto è fermo.

"Esatto, hai venduto Gutierrez, all'inizio Olivera fu provato al centro ma ora non potresti perché altrimenti hai solo Spinazzola a sinistra. E' giusto dirlo, anche con un minimo di spirito critico. Radio Tutto Napoli ha il Napoli nel cuore, proprio per questo deve raccontare anche le incrongruenze: va bene attendere, stare attenti all'indice Uefa, ma una società non può passare da un mercato faraonico in cui compra tutti e subito, prima di Dimaro, ad un mercato in cui è fermo, non compra nessuno, non sopperisce neanche alle emergenze. Rimanda tutto credo a dopo Ferragosto per ottenere i prestiti con diritto o vendere i tuoi con l'obbligo, tutto giusto, legittimo, ma le emergenze vanno colmate. Serviva un difensore già dopo la notizia di Buongiorno. Ora non puoi neanche adattare Olivera, resteresti sguarnito a sinistra, un ruolo che solitamente viene sostituito, Spinazzola poi deve fare 90 minuti. Perciò almeno Favasuli, under peraltro per le liste, dovevi prenderlo, lo inserisci in ritiro, poteva giocare su entrambe le corsie e potevi adattare Di Lorenzo e Olivera. Non fai nulla neanche dopo aver venduto Gutierrez a 30mln? E' paradossale".

Gabriel Jesus accende l'entusiasmo? Che progetto tecnico per lui?

"Le domande sono collegate, è un giocatore forte, mi piace, ma forse non mi accende totalmente proprio per il progetto tecnico che vorrei conoscere. Gioca punta ma non è propriamente una punta d'area, lo alterneresti, ma devi schierarlo anche con Hojlund talvolta e quindi forse Allegri ha qualcosa in mente di diverso. Se il Napoli può prenderlo è proprio perché viene da anni un po' difficili, un infortunio, un'ultima un po' interlocutoria, però è un giocatore forte se sta bene, di livello internazionale. Spero arrivi anche perché tutti gli altri nomi sono sostituzioni, alternative, un abbassamento del costo, invece lui pure arriverebbe per Lukaku e Lucca ma l'unica che vedrei un miglioramento. Le altre... pure Lang, se parte per Zeballos è in primis perché incasseresti 25mln e guadagna il doppio dell'argentino. Poi magari in campo fa molto meglio, ma sono in primis operazioni per alleggerire i costi. Jesus è l'unica operazione forse in cui possiamo dire 'ah però qui siamo migliorati' anche se Lukaku è Lukaku però viene da tanti problemi. Poi serviranno tante rotazioni".

Parte di tifoseria non vuole critiche?

"Chi vuole il bene del Napoli deve capire che c'è bisogno anche di questo. Diffidate invece da chi dice sempre va tutto bene. Apprezziamo e elogiamo il Napoli, ma ora non si può dire va tutto bene perché a 12 giorni dall'inizio del campionato ed a 20 dalla fine hai perso mezza difesa e non si muove una foglia in entrata. Stiamo ancora a trattare Lukaku, discutiamo con l'unico club che convince Lukaku, poi tante cessioni bloccate perché non si apre al prestito ma dovrai comunque farlo tra una settimana per non tenerli in tribuna. In questo caso la cronaca coincide con la critica, la realtà è questa. Un difensore serviva da tempo, con Gila o Chalobah del Chelsea risolvevi tutto un mese fa, altrimenti poi non nominiamo proprio certi obiettivi o la parola Champions".