Zeballos al Celta per soli 7mln, dall’Argentina: “Napoli bloccato da Fair play finanziario”

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Zeballos, il Celta Vigo è a un passo. Calciomercato Napoli ancora fermo a zero colpi. Manna al lavoro ma nessun acquisto finora

Exequiel Zeballos è sempre più vicino a lasciare il Boca Juniors. L’attaccante argentino si appresta infatti a trasferirsi al Celta de Vigo per una cifra vicina agli 8 milioni di dollari. Ovvero 6,9 milioni di euro. La trattativa tra i due club è entrata nella fase decisiva e, salvo imprevisti, potrebbe portare alla definizione dell’operazione nelle prossime ore. Per il Boca si tratterebbe di una cessione importante, soprattutto considerando la situazione contrattuale del giocatore e la necessità di evitare una sua eventuale partenza a parametro zero.

Napoli, sfuma l’ipotesi Zeballos

Non è invece andato a buon fine il possibile trasferimento di Zeballos al Napoli. Il club partenopeo aveva mostrato interesse concreto per l’attaccante e aveva raggiunto un’intesa verbale con il giocatore sui termini personali, ma - come hanno scritto in Argentina - l’operazione non ha trovato le condizioni necessarie per essere completata. A frenare definitivamente il passaggio in azzurro sono state le questioni legate al Fair Play Finanziario, che hanno impedito al Napoli di procedere con l’ingaggio. In questo scenario, il Celta Vigo ha quindi preso il sopravvento nella corsa al giocatore e si prepara ad accoglierlo in Spagna.