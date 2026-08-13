Podcast Napoli-Aris, Caporale: "La crescita c'è. Allegri schiera sempre tanta qualità..."

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Napoli-Aris Salonicco, l'opinione di Carlo Caporale a Radio Tutto Napoli

Il Napoli dilaga nel secondo tempo e batte 6-2 l'Aris Salonicco, chiudendo al meglio la preparazione estiva, e si proietta così verso la gara col Genoa. Ne ha parlato il giornalista Carlo Caporale, intervenendo nel coro del post-partita sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Che la rosa fosse profonda e competitiva lo sapevamo già. L'anno scorso è durata un mese, poi ha perso pezzi, infortuni lunghi, ed ha giocato col motore depotenziato, cavalli che non si sono scaricati sui campi e resta il dubbio sul potenziale al completo. Speriamo di toglierci la curiosità di vederla al completa, con qualche aggiunta che arriverà dal mercato".

Il Napoli sta bene anche fisicamente?

"Sì, si vede un progresso, ma pure il gioco diventa più propositivo. Allegri cerca sempre di mettere in campo più qualità possibile e ne abbiamo di giocatori qualitativi. Qualche automatismo è efficace ed è un Napoli interessante, ma senza perdere l'equilibrio tra le due fasi. Le amichevoli sono servite a questo, per rifinire il lavoro, restano amichevoli e siamo sempre in una fase preparatoria ma ora pronti via c'è sempre davanti un calendario difficile prima della sosta lunga. Bisognerà scendere in campo non dico al massimo della condizione perché sarà difficile, ma quantomeno pronti per raccogliere e fare subito classifica".

Lucca molto criticato, ma Hojlund ha fatto più fatica?

"Lucca è oggetto di valutazione, società deve decidere se può far parte o meno della rosa. Poi qualora non lo ritenesse all'altezza deve comunque trovare un acquirente. Anche per gli slot di cui spesso parliamo, ma questo vale anche per Noa Lang. Delle prestazioni ci sono anche state e si attendono conferme. Poi sarà il campionato a parlare, queste sono pur sempre amichevoli. Allegri darà un parere vincolante, ragionando se è giusto trattenerli e dargli fiducia o voltare pagina. Mercato a rilento? Oggettivamente è stato un mercato complicato, poi bloccato dalle cessioni che solo ora sono arrivate, quella di Lukaku è significativa, così libera spazio strategico per operare senza violare i paletti Uefa costi-ricavi che ha bloccato l'operatività. Il Napoli può spendere, ma non oltre una certa misura. Liberando spazio, cedendo, soprattutto quelli con ingaggi alti come Lukaku, a breve arriveranno anche gli acquisti soprattutto per l'emergenza difensiva. Favasuli già aiuta, poi è un Under e ti aiuta con le liste. Se parte Lucca, Lang o entrambi allora anche un arrivo in attacco".