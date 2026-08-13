Alisson a Sky: "Fatto un buon lavoro, pronti per iniziare il campionato. Ecco cosa ci ha detto Allegri"

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Alisson Santos promuove il ritiro del Napoli e lancia gli azzurri verso il campionato.

Alisson Santos, attaccante del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la larga vittoria ottenuta dagli azzurri nell'amichevole contro l'Aris Salonicco. Il 6-2 maturato allo stadio Patini di Castel di Sangro ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di concludere con un successo il ritiro precampionato. Il brasiliano ha tracciato un bilancio positivo del lavoro svolto nell'ultimo mese, sottolineando anche l'importanza delle indicazioni ricevute dal nuovo allenatore.

Alisson Santos: "Abbiamo lavorato tantissimo, siamo pronti"

Al termine di Napoli-Aris Salonicco, Alisson Santos ha evidenziato la soddisfazione del gruppo per aver concluso la preparazione con una vittoria e ha proiettato gli azzurri verso l'inizio delle gare ufficiali. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto un buon lavoro oggi, sono molto contento di aver finito bene questo ritiro, con una vittoria. Adesso siamo pronti per iniziare il campionato. Abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto un mese di ritiro con il nuovo allenatore. Lui ha parlato tanto con noi, ci ha detto di fare il nostro lavoro e di lavorare bene in partita. Abbiamo fatto un buon lavoro e siamo pronti".