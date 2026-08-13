Kvara festeggia la Supercoppa: "Restare a questo livello è più difficile"

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Kvaratskhelia festeggia la Supercoppa col PSG e indica la difficoltà di restare al vertice.

Khvicha Kvaratskhelia festeggia un altro trofeo con il Paris Saint-Germain. L'attaccante georgiano ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo per 2-1 ottenuto contro l'Aston Villa nella finale di Supercoppa Europea, analizzando le difficoltà incontrate e la prestazione dei parigini: "Partita complicata, abbiamo meritato di vincere. Possiamo continuare a farlo con questo club. Alcuni ragazzi sono tornati solo pochi giorni fa, ma ce l'hanno messa tutta e siamo contenti di aver vinto".

Kvaratskhelia: "Ci sono pressioni maggiori"

Kvaratskhelia ha poi spiegato dove il PSG è riuscito a fare la differenza rispetto all'Aston Villa. In cosa siete stati migliori degli avversari? "Ci siamo mossi meglio di loro, il nostro gioco è stato migliore. Abbiamo gestito meglio la partita". Infine, il georgiano si è soffermato sulle difficoltà nel confermarsi ai massimi livelli dopo i successi conquistati. Più difficile arrivare a questi livelli o restarci? "Restare a questo livello è sicuramente più difficile, perché ci sono pressioni maggiori. Stiamo lavorando col club per riuscirci, insieme a questi incredibili giocatori".