Tuttonapoli Napoli-Aris Salonicco 6-2, le pagelle: Lucca-KDB show! Bene Gilmour e Anguissa in crescita

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Le pagelle di Napoli-Aris Salonicco 6-2: tutti promossi, convince la squadra di Max Allegri. Spiccano Lucca, De Bruyne, Rrahmani, Gilmour, Anguissa

Meret 6,5 - Preciso nel gioco con i piedi. Decisivo con un doppio intervento al minuto 26, così come in uscita poco più tardi. Incolpevole sulla bellissima punizione di Racic.

Di Lorenzo 6 - Pulito in fase difensiva e sempre partecipe quando il Napoli attacca nella metà campo avversaria.

Rrahmani 7,5 - Stappa la gara con un gran gol da fuori area, azione che aveva avviato lui stesso con un preciso lancio dalle retrovie. Dominante in marcatura, annulla Rafa Mir. Bravo anche nel proporsi in costruzione negli interscambi con Di Lorenzo.

Rafa Marin 6,5 - Non va in difficoltà in fase di possesso, nonostante giochi sul lato debole. Sempre attento in marcatura e pulito negli interventi.

Spinazzola 6,5 - A fine primo tempo si connette con Hojlund e sfiora il gol. Dà sempre il suo contributo in fase offensiva.

Anguissa 6,5 - In crescita. Sempre puntuale in riaggressione e ben posizionato in marcatura preventiva. Spreca un’occasione di testa.

Gilmour 7 - Eccellente, come al solito, nel gestire palla sotto pressione. Guida con precisione i tempi dell’azione in fase di sviluppo e trova diverse verticali interessanti. Suo l’appoggio che diventa assist per Rrahmani.

McTominay 6,5 - Non è ancora al top della forma, lo si nota da alcuni errori tecnici a cui non è solito. Si fa comunque trovare pronto in area per raccogliere l’assist di Alisson e colpire a rete col mancino.

Politano 6 - Causa la punizione dal limite dell’area che verrà poi trasformata da Racic. Si fa perdonare nella ripresa fornendo un bell’assist a De Bruyne.

Hojlund 6 - Anche se poco coinvolto, riesce sempre a rendersi utile alla manovra: suo il third pass per il gol di McTominay e la sponda che Spinazzola per poco non concretizza. Quando viene servito in area: in un'occasione non trova lo specchio della porta girando di testa, in un'altra manca l'impatto con il pallone da pochi passi.

Alisson Santos 6,5 - Si accende a intermittenza, ma quando lo fa è incontenibile: assist per McTominay che vale la metà del gol.

Sostituzioni:

Milinkovic-Savic 6 - Poteva forse spingere di più sul gol di Racic, indeciso poi su un’uscita successiva. Serve due ottimi lanci, uno ad Hojlund e uno a Lucca, da quest’ultimo scaturisce un gol.

Giovane 6,5 - Deve adattarsi alla posizione di esterno di centrocampo, inedita per lui. Nel finale dimostra caparbietà lottando su una palla data per persa e così fornisce il passaggio vincente per il 6-2.

Lobotka 6 - Oculato nella trasmissione del pallone.

De Bruyne 7,5 - Inizia con tanti errori tecnici piuttosto banali, da lui non ce li si aspetta. Si fa subito perdonare formalizzando il cross di Politano con il destro al volo e colpisce anche un palo, sulla cui respinta segna Lucca. Nel finale mette la ciliegina sulla torta spingendo in rete il definitivo 6-2.

Vergara 6,5 - Appena entrato si posiziona sull'esterno sinistro e lo fa bene. Serve l’assist del primo gol di Lucca.

Lang 6,5 - Si adatta alla posizione di esterno di centrocampo facendo il meglio possibile. Trova diversi spunti interessanti.

Lucca 7,5 - Addomestica alla perfezione il lancio di Milinkovic-Savic, scarica palla e poi va a finalizzare l’azione. Si fa poi trovare al posto giusto per firmare la doppietta di tap-in.

Mazzocchi s.v.

Obaretin s.v.

Garofalo s.v.