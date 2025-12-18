Radio TN Guerrera: "In campo neutro vedremo il Napoli versione casa o trasferta? Uno solo è favorito..."

Mauro Guerrera, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Cronache azzurre', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Fare una previsione è difficile perché non credo che le squadre se la giocheranno a viso aperto. Mi aspetto una partita bloccata, al fine di non concedere vantaggi agli avversari. Sono curioso di vedere in campo neutro che tipo di atteggiamento avrà, visto che il Napoli in casa ha un ruolino da Scudetto e in trasferta sta facendo fatica. Nessuna squadra gioca in casa, vediamo quindi nel mezzo che succede. Il Napoli che gioca al Maradona partirebbe favorito, mentre il Napoli da trasferta è una squadra che finora non ha entusiasmato, per non dire che ha deluso.

Quale avversario preferirei in finale? Sia con l'Inter che col Bologna ci sarebbero rivincite da prendere perché con una hai perso l'ultima volta che hai giocato in Supercoppa e con l'altra c'è la cocente sconfitta del Dall'Ara di quedt'anno. Il Bologna sarebbe preferibile perché Conte l'ha affrontato da poco e potrebbe correggere più facilmente le cose, magari avrebbe già pronte le contromosse rispetto alla partita di campionato. Ma ovviamente sia l'una che l'altra sarebbe complicata da affrontare".