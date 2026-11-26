Podcast Futuro Lang, Caporale: "Ora non ho dubbi. Ma c'è solo un'incognita..."

Carlo Caporale, giornalista, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Le prestazioni di Noa Lang stanno cambiando le valutazioni sul suo futuro al Napoli. Può diventare una sorta di nuovo acquisto da gennaio?

"Assolutamente sì. Una volta recuperato tecnicamente e inserito nel contesto giusto, Lang sta iniziando a dimostrare le qualità per cui il Napoli ha deciso di investire su di lui. Restano alcune particolarità caratteriali, sulle quali si può comunque lavorare, ma in questo momento la squadra ha altre priorità sul mercato e ha bisogno di rinforzi in ruoli più urgenti. Già prima della sosta si intravedevano miglioramenti, poi ci sono stati l'episodio con Lobotka, i fischi e le polemiche, ma il giocatore ha reagito continuando il suo percorso di crescita. Le ultime prestazioni, compresa quella importante a Manchester in Champions League, confermano i progressi. A meno di offerte particolarmente vantaggiose, difficili da immaginare, credo che la sua avventura al Napoli possa proseguire almeno per il resto della stagione."

Se Lang dovesse continuare su questi livelli, il Napoli potrebbe trovarsi davanti a un bivio: trattenerlo oppure valutare un'offerta da 20-25 milioni di euro. Quale sarebbe la scelta migliore?

"In questo momento l'obiettivo deve essere mettere a disposizione dell'allenatore la squadra più competitiva possibile, perché gli obiettivi stagionali sono ancora raggiungibili. Gennaio, però, non è una finestra di mercato ricca di opportunità e, nel caso di una cessione, bisognerebbe individuare un sostituto, valutarne il profilo e considerare anche i tempi necessari per l'ambientamento. L'aspetto economico ha certamente il suo peso, ma ci sono altre priorità: su tutte, l'arrivo di un attaccante che possa rappresentare un'alternativa valida a Hojlund e, in determinate situazioni, giocare anche insieme a lui. Ci sono poi alcune valutazioni da fare a centrocampo. Considerando che Lang sta finalmente offrendo un contributo concreto e sta mostrando quei miglioramenti che si aspettavano già in estate, al momento non considererei la sua cessione una priorità. Se a gennaio dovesse aprirsi la possibilità di intervenire in maniera più ampia sulla rosa, bisognerebbe prima capire quali siano le reali opportunità sul tavolo. Per ora, però, credo sia più opportuno non modificare una situazione che sta finalmente dando risultati."