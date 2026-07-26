Ufficiale Formazioni Napoli-Carrarese: Allegri cambia il centrale di difesa, Giovane a sinistra

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Napoli-Carrarese: le scelte di Massimiliano Allegri per la seconda amichevole degli azzurri a Dimaro-Folgarida.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Carrarese, secondo test amichevole degli azzurri di Massimiliano Allegri a Dimaro-Folgarida. Il tecnico azzurro lancia dal primo minuto Luca Marianucci nella difesa a quattro a far coppia al centro con Rrahmani e completata sulle corsie esterne da Di Lorenzo e Spinazzola. A centrocampo Vergara agirà da mezzala con Anguissa, al centro Lobotka. In attacco il tridente è composto da Politano e Giovane esterni a supportare il centravanti Hojlund.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane.

A disposizione: Pugliese, Contini, Garofalo, Rafa Marin, Baridò, Folorunsho, Obaretin, Mazzocchi, Rao, Pereyra, Prisco, Cheddira. All. Allegri.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Zanon, Oliana, Ruggeri; Rubino, Parlanti, Cianti, Khafi, Belloni; Abiuso, Cissé.

A disposizione: Garofani, Bencaster, Fiorillo, Imperiale, Salamon, Schiavi, Liberali, Finotto, Romani, Ravecca, Romagnoli, Pinelli, Baroncelli, Guercio, Marconi. All. Cioffi.