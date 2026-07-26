Formazioni Napoli-Carrarese: Allegri cambia il centrale di difesa, Giovane a sinistra
Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Carrarese, secondo test amichevole degli azzurri di Massimiliano Allegri a Dimaro-Folgarida. Il tecnico azzurro lancia dal primo minuto Luca Marianucci nella difesa a quattro a far coppia al centro con Rrahmani e completata sulle corsie esterne da Di Lorenzo e Spinazzola. A centrocampo Vergara agirà da mezzala con Anguissa, al centro Lobotka. In attacco il tridente è composto da Politano e Giovane esterni a supportare il centravanti Hojlund.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane.
A disposizione: Pugliese, Contini, Garofalo, Rafa Marin, Baridò, Folorunsho, Obaretin, Mazzocchi, Rao, Pereyra, Prisco, Cheddira. All. Allegri.
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Zanon, Oliana, Ruggeri; Rubino, Parlanti, Cianti, Khafi, Belloni; Abiuso, Cissé.
A disposizione: Garofani, Bencaster, Fiorillo, Imperiale, Salamon, Schiavi, Liberali, Finotto, Romani, Ravecca, Romagnoli, Pinelli, Baroncelli, Guercio, Marconi. All. Cioffi.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro