Live Napoli-Carrarese 2-0, (Hojlund 23', Giovane 45' rig.) bel passo avanti, azzurri in crescita

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto live di Napoli-Carrarese, secondo test amichevole in Val di Sole.

19.44 - FINISCE QUI! 2-0 per il Napoli. Bel passo in avanti in questo secondo test. Restate su Tuttonapoli.net o su Radio Tutto Napoli per tutti gli approfondimenti e le analisi

90' - Vergara in panchina ha un'evidente fasciatura al ginocchio sinistro.

19.42 - Concessi due minuti di recupero.

87' - Rafa Marin stacca di testa e mette fuori area un cross arrivato da calcio piazzato.

81' - Allegri non ha più cambi e il Napoli termina la partita in 10.

80' - Esce Vergara dopo una botta, per il napoletano borsa del ghiaccio.

75' - Azione personale di Vergara che va via in mezzo a due, lancio troppo lungo per Cheddira ma c'era fallo su di lui.

71' - PRISCO! Servito da Baridò il giovane centrocampista ci prova da fuori area, la palla sfiora l'incrocio dei pali.

67' - Ecco il nuovo undici schierato da Allegri: Contini; Mazzocchi, Rafa Marin, Obaretin, Garofalo; Vergara, Prisco, Folorunsho; Baridò, Pereyra, Cheddira.

69' - Cambio anche tra i pali: entra Contini, esce Meret.

66'- Altri cambi: escono Di Lorenzo, Anguissa, Politano, Hojlund e Giovane; entrano Garofalo, Folorunsho, Baridò, Pererya e Cheddira.

65' - Arrivano altri cambi per il Napoli: escono Rrahmani, Lobotka, entrano Obaretin e Prisco.

63' - Dopo qualche sortita della Carrarese il Napoli riprende il pallino del gioco.

62' - Ancora Meret abbranca la palla su uscita alta da cross dalla sua sinistra.

60' - Blocca Meret! Sulla girata in area di Finotto il portiere si tuffa e da suo il pallone.

59' - Corner per la Carrarese, Di Lorenzo devia di nuovo in calcio d'angolo.

58' - Palleggio prolungato del Napoli nelal metà campo toscana.

56' - A terra Giovane dopo un contrato, il brasiliano si rialza e il gioco riprende dopo qualche secondo di pausa.

53' - Ripartenza Napoli: Vergara si attarda e quando serve Giovane un avversario chiude la linea del passaggio.

52' - Uscita in tuffo sul cross di Meret e scontro di gioco con un toscano, il portiere resta a terra per qualche secondo.

51' - Meret devia la palla col piede dopo il tiro di Cisse, corner per la Carrarese.

50' - Il Napoli fa densità in attacco sulla destra per cambiare gioco a sinistra, Giovane serve Vergara che prova ad andare sul fondo ma il cross termina fuori.

47' - Cross di Di Lorenzo messo fuori area dalla difesa della Carrarese, il Napoli continua a spingere.

18.57 - PARTITI!

18.56 - Doppio cambio nel Napoli: fuori Spinazzola e Marianucci, entrano Mazzocchi e Rafa Marin.

18.46 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO!

45' - GIOVANE!!!! GOOOOOL!!!! GOOOOOL!!!! Il brasiliano freddissimo spiazza Bleve e realizza il 2-0 del Napoli!

44' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Vergara atterrato in area, nessun dubbio per l'arbitro che decreta il penalty!

38' - Crossa Politano dal piazzato, stacco di testa di Marianucci, la palla arriva a Giovane che guadagna un corner. Dalla bandierina nulla di fatto.

37 ' Lobotka si guadagna una punuzione dal vertice dell'area.

36' - HOJLUND! Il danese ruba palla sulla trequarti, scatta in area e tira di sinistro dalla sinistra: palla alta lontanissima dai pali.

35' - Ci prova la Carrarese, il forte cross di Zanon viene deviato in fallo laterale. Lo stesso capitano dei toscani viene fermato in fuorigioco qualche secondo più tardi.

33'- Lobotka ruba palla e serve Hojlund solo in area, l'arbitro fischia però un fallo dello slovacco che protesta.

32' - Ripartenza Napoli con Spinazzola che parte palla al piede, non si chiude il triangolo con Hojlund.

30' - Ci prova Anguissa: palla alta sulla traversa.

29' - Khafi atterra al limite dell'area Di Lorenzo: punizione per gli azzurri.

28' - Cross rasoterra di Giovane, la palla arriva a Di Lorenzo che però si attarda nello stop e non riesce a tirare.

23'- HOJLUND!!!! GOOOOOOOL!!! Lancio sulla sinistra: da Giovane a Vergara che si sovrappone sulla fascia centralmente e mette la palla in area, Hojlund anticipa tutti e indirizza verso la porta, la palla non entra ma con un secondo tocco il danese insacca. Napoli avanti 1-0!

22' - Vergara va al tiro da fuori area ma viene rimpallato, la Carrarese prova la ripartenza senza riuscirci.

19' - Di Lorenzo parte a tutta e prova l'inserimento in area, il lancio di Marianucci non arriva a destinazione.

18' - Rrahmani ferma Abiuso in area, forse il centravanti della Carrarese era anche in fuorigioco.

17' - Provato un corner manovrato, ma la palla svanisce sul fondo.

16' - Secondo corner conquistato dagli azzurri, a battere Politano.

15' - Dopo un'azione insistita del Napoli, Lobotka commette un fallo tattico a centrocampo.

12' - Cross in area di Spinazzola dagli sviluppi di una punizione a centrocampo, il colpo di testa di Hojlund viene rimpallato davanti alla porta.

10' - Abiuso! L'attaccante supera Marianucci e tira sul primo palo, attento Meret devia in angolo. Dal corner nulla di fatto per i toscani.

9' - TRAVERSA DI POLITANO! Gran sinistro a giro dopo il solito movimento a rientare dell'esterno e legno scheggiato tra gli "oh" dei tifosi.

7'- ANGUISSA! Grande stacco di testa su crosso preciso di Politano: palla alta sulla traversa.

6' - A terra per pochi istanti Di Lorenzo dopo un contrasto di gioco.

4' - Dalla bandierina Politano, il cross è al centro area dove Rrahmani viene anticipato di testa.

3' - Cross di Giovane dalla sinistra rimpallato in calcio d'angolo.

2' - Applausi per Anguissa che ruba palla al limite dell'area avversaria.

1' - Il Napoli tiene palla nella metà campo ospite.

18.00 - PARTITI!

17.57 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

17.53 - Le riserve azzurre entrano in campo.

17.46 - Termina il riscaldamento, gli azzurri rientrano negli spogliatoi.

17.21 - Questo il quadro completo degli assenti tra le fila azzurre: Milinkovic-Savic, Alisson Santos, Gutierrez, Lucca, Iaccarino, Lindstrom, Gilmour, Neres, Beukema.

17.20 - La squadra entra in campo per il riscaldamento sulle note di "Life is Life".

17.11 - In campo per il riscaldamenti Meret, Contini e Pugliese.

17.10 - Milinkovic-Savic è assente per uno stato febbrile.

17.09 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Carrarese, secondo test amichevole degli azzurri di Massimiliano Allegri a Dimaro-Folgarida. Il tecnico azzurro lancia dal primo minuto Luca Marianucci nella difesa a quattro a far coppia al centro con Rrahmani e completata sulle corsie esterne da Di Lorenzo e Spinazzola. A centrocampo Vergara agirà da mezzala con Anguissa, al centro Lobotka. In attacco il tridente è composto da Politano e Giovane esterni a supportare il centravanti Hojlund.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane.

A disposizione: Pugliese, Contini, Garofalo, Rafa Marin, Baridò, Folorunsho, Obaretin, Mazzocchi, Rao, Pereyra, Prisco, Cheddira. All. Allegri.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Zanon, Oliana, Ruggeri; Rubino, Parlanti, Cianti, Khafi, Belloni; Abiuso, Cissé.

A disposizione: Garofani, Bencaster, Fiorillo, Imperiale, Salamon, Schiavi, Liberali, Finotto, Romani, Ravecca, Romagnoli, Pinelli, Baroncelli, Guercio, Marconi. All. Cioffi.

16.45 - Si rivede Lorenzo Lucca. L'attaccante è in campo per un allenamento personalizzato e continua la via del recupero dopo l'infortunio alla caviglia destra.

16.25 - All'esterno della Ski.IT Arena di Carciato si sono formate lunghe code di sostenitori in attesa di accedere all'impianto per assistere all'incontro.

15.55 - Cresce l'attesa per la secondo amichevole per gli azzurri di Allegri, piove a Dimaro e nonostante questo si prevede il pienone a Carciato.

Dopo la seduta mattutina a ranghi ridotti, gli azzurri che non si sono allenati oggi scendono alla Ski.it Arena nel decimo giorno di ritiro in Val di Sole. C'è tanta curiosità per il primo undici schierato da Massimiliano Allegri. Di seguito la probabile formazione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Carrarese, secondo test amichevole degli azzurri a Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.