Napoli-Carrarese 2-0, le pagelle: Vergara e Giovane i migliori, in crescita anche Anguissa

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Dimaro 2026, la seconda amichevole estiva: Napoli-Carrarese finita 2-0 con gol di Hojlund e Giovane

Terminato il secondo test del Napoli in questo ritiro di Dimaro 2026. Il Napoli ha battuto 2-0 la Carrarese di Cioffi. Un passo in avanti notevole rispetto a quanto visto con l'Arezzo ed un test utile per calibrare in primis la preparazione fisica in vista del prossimo ritiro, concedendo a tanti big dell'organico ben oltre un'ora di gioco (a causa anche delle tante assenze) ma anche per valutare i passi in avanti sul gioco e su alcuni singoli che si sono messi in mostra.

Pagelle Napoli-Carrarese 2-0

Meret 6,5 - Accompagna sul palo il tentativo di Abiuso. Al di là di quest'azione ad inizio gara, giornata tranquilla per lui anche se nella ripresa è presente anche su un paio di respinte (dal 69' Contini sv)

Di Lorenzo 6 - Qualche percussione in più rispetto all'Arezzo, ma anche alcune fasi di copertura più vicino ai centrali o di costruzione (dal 69' Garofalo sv)

Marianucci 6 - Schierato dal primo minuto, per lui ordinaria amministrazione, senza strafare. Abiuso gli prende un po' il tempo nell'unica occasione del primo tempo, poi poco sollecitato (dal 45' Rafa Marin 6 - Subito in partita con un paio di chiusure, spezzando la linea o scappando con i tempi giusti. Entra sul centro-sinistra con Rrahmani poi passa sul destro con Obaretin sul centro-sinistra)

Rrahmani 6 - Guida la difesa, stavolta senza errori, ma anche meno sollecitato dalla Carrarese che non sembra avere qualità e fisicità per impostare una ripartenza lunga (dal 67' Obaretin sv)

Spinazzola 6 - Qualche iniziativa, senza strafare, accompagnando la manovra tecnicamente più che sul guizzo (dal 45' Mazzocchi 6 - Entra a sinistra, per l'assenza di Gutierrez, e dà il suo contributo, seppur senza spingere più di tanto)

Anguissa 6,5 - In crescita, come fisiologico per uno della sua stazza, rispetto al primo test. Si mette in mostra anche per alcuni tocchi di prima in grande stile. Ha sicuramente grande voglia di entrae nel vivo del gioco e di verticalizzare, ma quando si inserisce Vergara deve tenere la posizione (dal 67' Folorunsho sv)

Lobotka 6 - Solito fulcro della prima costruzione, anche se senza grossa pressione fino al centrocampo, ma anche copertura per gli inserimenti di Vergara o Anguissa. Anche lui in crescita rispetto al primo test e dovrà fare uno step ulteriore anche come reattività nello stretto (dal 67' Prisco sv - Entra con personalità e prova subito il tiro, non lontano dall'incrocio dei pali)

Vergara 7 - Bello l'inserimento che porta al gol, dettando il movimento a Giovane e poi, non banale, con la testa alta per poter servire Hojlund tutto solo. E' vivace, a centrocampo arriva sempre primo sul pallone e poi in area ha anche struttura e astuzia per difendere palla e prendersi il calcio di rigore.

Politano 6,5 - Subito vicino al gol con un grande mancino che si stampa sulla traversa. Poi il gioco un po' lo tiene più in disparte perché l'azione si sblocca spesso sull'altra fascia, ma è sempre utile, funzionale, anche in non possesso (dal 67' Baridò sv)

Hojlund 6,5 - Seppur con qualche titubanza, si fa trovare pronto da due passi sull'assist di Vergara per il gol del vantaggio. Nella ripresa ha meno rifornimenti, ma non manca lo spirito giusto (dal 67' Pereyra sv)

Giovane 7 -Tra i più vivaci sin dall'inizio, quando il Napoli sembra creare poco. Da un suo sviluppo nasce l'azione dell'1-0, mandando dentro Vergara che poi servirà l'assist. Con grande freddezza guarda il portiere fino all'ultimo e lo spiazza per il 2-0 (dal 67' Cheddira sv)