La delusione di Torino su Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: live dalle 8 alle 19!

vedi letture

Anche oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà dalle 8 con Salvatore Amoroso ed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Napoli”. Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Gennaro De Lena e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Fabio Tarantino e Davide Barattyo che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito ed i suoi opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Passionapoli" con Guido Gaglione e Nicola Luongo. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. Ma oggi non finisce qui: dalle 20 "Tutto basket Napoli" con l'analisi di Smallball 081 di Fabio Esposito ed Elio De Falco. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android

Qui per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)