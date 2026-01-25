Sky, Bergomi: "Sono d'accordo con Conte, stavolta ha ragionato bene"
TuttoNapoli.net
Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi: "Il Napoli ha ancora tanti obiettivi. Conte pensa già alla partita di mercoledì col Chelsea, è un dentro o fuori. Puoi fare i playoff, puoi andare avanti e puoi recuperare dei giocatori.
E poi deve mantenere questa classifica, è importante. Ora il Napoli è distante dalla vetta, ma mancano ancora 16 partite, ci sono ancora tanti punti in palio. Io ragiono come ha ragionato Conte e lo ha fatto bene a questo giro qua. Sono tanti obiettivi".
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
