La moviola di Bergonzi: "Sul 1° gol ginocchiata evidente di Thuram su Di Lorenzo. Su Hojlund rigore!"

Nel corso della 'Domenica Sportiva', l'ex arbitro e moviolista Rai, Mauro Bergonzi, ha esaminato i casi dubbi di Juventus-Napoli: "C'è qualcosa di sospetto nel contrasto tra Thuram e Di Lorenzo. C'è una ginocchiata del giocatore della Juve che colpisce a retrocoscia destro di Di Lorenzo. È un contrasto di gioco? È falloso? Non è falloso? Rivedendo queste immagini secondo me è falloso, secondo me il direttore di gara Mariani poteva fischiare il fallo. Lui durante il primo tempo tutti questi contrasti di gioco non li ha mai fischiati.

Però rivedendo bene il contrasto, questo va dritto sulla gamma del giocatore del Napoli. Di Lorenzo, probabilmente colpisce il pallone con la testa in maniera già scoordinata. Forse il colpo di Thuram non influisce sulla giocata di Di Lorenzo, però la ginocchiata sul retrocoscia destro Di Lorenzo è evidente. Secondo me, l'arbitro poteva fischiare il fallo. Il VAR qua non interviene perché non c'è nulla di chiaro ed evidente come errore. È una valutazione che deve fare il direttore di gara sul terreno di gioco, però secondo me qui poteva fischiare il fallo.

Poi al minuto 39 doppio intervento in area Juve, quello di Bremer su Hojlund e poi quello di Kalulu su Vergara. Il direttore di gara fa proseguire il gioco. Prima ancora che parte il cross Bremer abbraccia Hojlund e poi il giocatore del Napoli va a terra. E poi Kalulu spinge Vergara. Ora, di queste due situazioni almeno uno è calcio di rigore. E io dico che l'abbraccio di Bremer su Hojlund per me è punibile con il calcio di rigore".