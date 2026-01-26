Conte aspetta due-tre acquisti, Rai: "No del Bologna per Cambiaghi, si lavora su Laurientè"

Nel corso della 'Domenica Sportiva' su Rai Due, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle trattative del Napoli: "Conte aspetta tanti acquisti in questi ultimi giorni, due se non tre. Partiamo subito dal terzino, Juanlu Sanchez, che era stato già seguito quest'estate, ritorna di nuovo di moda. Il Siviglia, però, deve accettare la formula proposta da Manna, cioè un prestito con diritto con un obbligo condizionato. L'alternativa è Fortini della Fiorentina, che piace anche alla Roma.

Esterni offensivi. No del Bologna per Cambiaghi, me l'ha confermato Fenucci. Maldini va alla Lazio, si lavora ora su Laurienté. Ma il Sassuolo, come ben sapete, è bottega cara. Escluso invece per l'esterno offensivo nomi come Sterling, Sancho, Chiesa e Bogà. Per il centrocampista si naviga a vista, ma il Torino mi ha smentito l'interesse di Manna per Casadei.

Cessioni. Non c'è accordo con il Nottingham per Olivera, prestito con diritto no, cessione a titolo definitivo. Ambrosino va a Venezia, Marianucci è il nuovo difensore centrale della Cremonese".