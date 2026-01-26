Biasin: "Assenze, calendario, mercato... Conte parla di tutto tranne della sua gestione"
TuttoNapoli.net
Sul proprio account X il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin commenta le dichiarazioni di Conte post Juventus-Napoli: "Conte parla delle difficoltà di un calendario realmente molto intasato, del mercato, dei nuovi che deve ancora conoscere, delle assenze del suo Napoli che sono tante e incidono parecchio. Conte parla di tutto tranne della sua gestione, di quella non parla mai".
Conte parla delle difficoltà di un calendario realmente molto intasato, del mercato, dei nuovi che deve ancora conoscere, delle assenze del suo Napoli che sono tante e incidono parecchio.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 25, 2026
Conte parla di tutto tranne della sua gestione, di quella non parla mai.
Pubblicità
Dai social
Le più lette
1 La moviola di Bergonzi: "Sul 1° gol ginocchiata evidente di Thuram su Di Lorenzo. Su Hojlund rigore!"
3 Marchegiani: "Il Napoli è diventata squadra agile. Poi mancano i giocatori... e tutto in discussione"
Prossima partita
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
In primo piano
LiveConte in conferenza: "Situazione grave, posso solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo restare uniti. Sul rigore..."
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
Redazione Tutto Napoli.netLiveCopenaghen-Napoli 1-1 (McTominay 39', Larsson 71'): Buongiorno condanna gli azzurri al pari
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com