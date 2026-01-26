Biasin: "Assenze, calendario, mercato... Conte parla di tutto tranne della sua gestione"

Biasin: "Assenze, calendario, mercato... Conte parla di tutto tranne della sua gestione"
Oggi alle 00:40
di Antonio Noto

Sul proprio account X il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin commenta le dichiarazioni di Conte post Juventus-Napoli: "Conte parla delle difficoltà di un calendario realmente molto intasato, del mercato, dei nuovi che deve ancora conoscere, delle assenze del suo Napoli che sono tante e incidono parecchio. Conte parla di tutto tranne della sua gestione, di quella non parla mai".