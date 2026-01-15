Podcast Lookman-Napoli, Jacobelli: "Mercato mondo dei sogni, ma oggi zero offerte"

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Il Napoli è stanco e ha profuso uno sforzo enorme a San Siro contro l’Inter, rimontando due volte i nerazzurri grazie anche all’exploit di McTominay. Quando devi giocare otto partite in 24 giorni, come prevede il calendario di gennaio per i campioni d’Italia, è inevitabile che nella gara successiva a un’impresa tecnico-sportiva ed emotiva così rilevante tu paghi dazio. Il Parma si è difeso con ordine e ha consentito agli emiliani di portare via un punto molto prezioso dal Maradona. Questo è lo stato dell’arte. Ma anche l’Inter, come ha spiegato onestamente Chivu dopo la partita con il Lecce, ha fatto fatica: nelle gambe c’era ancora l’impegno contro il Napoli. Non si può pensare di vincere sempre giocando ogni tre giorni, soprattutto se devi fare i conti con assenze importanti".

"Giocatori poco impiegati? Ogni tecnico manda in campo quella che ritiene la miglior formazione possibile in base allo stato di forma e alle condizioni dei giocatori. È chiaro che in questo momento il Napoli attende il recupero di alcuni elementi fondamentali: penso a Lukaku e Anguissa. Sappiamo invece che il rientro di De Bruyne è ancora procrastinato, probabilmente non prima di febbraio, come ha lasciato intendere lui stesso. Non bisogna farsi prendere dalla delusione per il terzo pareggio consecutivo: tutte le squadre, nessuna esclusa, attraversano momenti simili nel corso di una stagione. Lo stesso vale per l’Inter, che a un certo punto vedeva Chivu duramente criticato dopo alcune sconfitte inattese. Questo campionato verrà deciso dall’esito delle partite che le squadre di vertice giocheranno contro quelle della parte destra della classifica. Il caso Milan, oggi impegnato in una gara complicata a Como, lo dimostra chiaramente".

"Lang e Lucca hanno deluso? Sono d’accordo, ma il rendimento non è sempre proporzionale all’investimento. Non è detto che spendendo tanto si ottengano automaticamente grandi prestazioni. Abbiamo esempi evidenti: il Manchester United delle ultime stagioni o, restando all’attualità, il Real Madrid eliminato ai sedicesimi di Coppa del Re. In questo momento va valutato il valore assoluto di quanto sta facendo il Napoli, ricordando anche che a fine mese ci sono due partite decisive di Champions League".

"Champions? Conte non vede l’ora di infrangere il tabù delle competizioni europee che lo accompagna da anni. La classifica del Girone Unico impone al Napoli uno scatto: attualmente è ventitreesimo ed è pienamente in corsa per i playoff. Copenaghen e Chelsea non sono ostacoli insormontabili. Credo che la squadra abbia le qualità per superare anche queste difficoltà, ma come sempre sarà il campo a confermare o smentire".

"Lookman al Napoli? Non è affatto semplice. Il mercato è il festival dei sogni e delle illusioni. Lookman è sotto contratto fino al 2027, in estate l’Atalanta lo valutava 50 milioni e l’operazione con l’Inter non si è concretizzata proprio per questo. Oggi non risultano offerte ufficiali all’Atalanta. Si parla di un interessamento di Galatasaray e Fenerbahçe, ma un conto è l’interesse, un conto è presentarsi con un’offerta concreta e in linea con le richieste di chi detiene il cartellino".

"Raspadori era seguito dall’Atalanta da almeno tre sessioni di mercato. È un attaccante di 25 anni che all’Atletico Madrid sperava di trovare continuità, cosa che probabilmente avrà a Bergamo. L’Atalanta ha investito circa 23 milioni di euro complessivi e ha battuto la concorrenza della Roma grazie alla solidità dei propri bilanci. Potrà ricomporre il tandem con Scamacca, che al Sassuolo nella stagione 2021-22 segnò 26 gol complessivi. Quando hai i bilanci in ordine puoi permetterti investimenti immediati, come già successo con Retegui e Krstović: questa è la vera differenza".