Ultim'ora En-Nesyri, il Napoli avanza! Sky: "Il Fenerbahce apre, ma serve cessione"

vedi letture

Conferme anche da Sky dopo le voci di ieri dalla Turchia: il Napoli ha chiesto informazioni per En-Nesyri. Il Fenerbahce apre al prestito, ma deve prima partire uno tra Lucca - che interessa al Besiktas - e Lang. Dunque interessa l'attaccante della nazionale marocchina come rinforzo per il reparto offensivo a gennaio. Ma serve l'effetto domino. Il giocatore proprio ieri ha realizzato il rigore decisivo contro la Nigeria - nella lotteria finale dei penalty - qualificandosi per la finale di Coppa d'Africa contro il Senegal.

"En-Nesyri è un’opzione per l’attacco del Napoli. L’attaccante marocchino di proprietà del Fenerbahce è attenzionato dagli azzurri, con il club turco che ha aperto al prestito. Nel caso in cui la Roma non dovesse privarsi di Ferguson, il Napoli potrà dunque approfondire i discorsi per il classe 1997.

Prima però il club allenato da Conte ha bisogno di una cessione: in uscita uno tra Lucca e Lang, con l’attaccante italiano che ha nelle ultime ore su di sé l’interesse del Besiktas", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.