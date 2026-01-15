Napoli su En-Nesyri! Dalla Turchia: presentata un'offerta al Fenerbahçe, i dettagli

Da tempo il Fenerbahçe da tempo sta valutando la possibilità di separarsi dall'attaccante marocchino Youssef En-Nesyri, ma finora non era arrivata un’offerta realmente soddisfacente per il club turco. C’era stata una proposta del West Ham United, che però il giocatore aveva rifiutato. Successivamente sono circolate notizie sull’Everton, il club inglese ha presentato una proposta con diritto di riscatto.

Sul giocatore che è attualmente impegnato in Coppa d’Africa, domenica giocherà la finale Marocco-Senegal, si è inserito anche il Napoli. Al momento non si conoscono molti dettagli sull’offerta ufficiale del club azzurro al Fenerbahçe, ma si tratta di un prestito probabilmente con opzione di riscatto. En-Nesyri sembrerebbe intenzionato a lasciare la Turchia, l’Inghilterra non sarebbe la sua prima scelta. A riferirlo è l'emittente turca TRT Spor.