Ultim'ora Lucca, c'è anche l'Arabia! Sky: scambio con l'Al Hilal, si valuta Marcos Leonardo!

Il futuro di Lorenzo Lucca resta al centro delle riflessioni di mercato del Napoli. Non ci sono solo le sirene turche: sul tavolo c’è anche l’ipotesi di uno scambio con l’Al-Hilal, soluzione che porterebbe in azzurro Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003 reduce da una stagione da 12 gol in 20 presenze. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport.

Sono, per ora, idee di lavoro. Come quella che porta al Besiktas, pronto ad accelerare sull’italiano qualora si concretizzasse la cessione di Abraham all’Aston Villa. Il Napoli valuta tutti gli scenari, consapevole che l’eventuale uscita di Lucca andrà accompagnata da un innesto mirato. La priorità sarà capire quale destinazione l’attaccante accetterà e, di conseguenza, quale profilo potrà arrivare al suo posto. Tra opzioni europee e piste arabe, è tutto aperto.