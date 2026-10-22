Podcast Calciomercato Napoli, Credendino: "Due colpi a gennaio! Occhio a Varela..."

Vincenzo Credendino, giornalista di Sportitalia, intervenuto a Radio TuttoNapoli, ha fatto il punto sul calciomercato azzurro in vista di gennaio. Il Napoli, ha spiegato, sta lavorando per portare a Napoli un centrocampista e un attaccante, anche se al momento i nomi precisi non ci sono ancora e bisognerà aspettare per capire quali saranno le scelte. Un quadro che conferma le indicazioni emerse negli ultimi giorni, con la società già al lavoro per rinforzare la rosa dopo un avvio di stagione complicato dagli infortuni e con la necessità di individuare un vice Højlund affidabile.

Varela del Monza, il profilo ideale per gennaio

Tra i profili che piacciono c’è sicuramente Varela del Monza, già indicato nei giorni scorsi come obiettivo di diverse big, con l’Arsenal e il Benfica sullo sfondo. Secondo Credendino, si tratta del tipico giocatore che conviene prendere a gennaio e non a dicembre: un’operazione che richiede tempi e valutazioni particolari, anche perché il Monza, che lo considera fondamentale per la salvezza, difficilmente lo lascerebbe partire prima. Resta da vedere se il Napoli riuscirà a trovare l’intesa con il club brianzolo e a competere con la concorrenza internazionale, in una finestra di mercato che si annuncia movimentata.