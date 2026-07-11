Occasioni a parametro zero: Juventus vigile su Kessié e Goretzka

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Juventus, nuovi contatti per Kessié: resta vivo anche l'interesse per Goretzka.

La Juventus continua a muoversi sul mercato, concentrando le proprie priorità sull'arrivo di un attaccante e di un portiere. Parallelamente, però, la dirigenza bianconera sta valutando anche possibili rinforzi per il centrocampo, monitorando con particolare attenzione le occasioni offerte dal mercato degli svincolati, una strategia già adottata in diverse trattative di questa sessione.

Contatti per Kessié, resta viva anche la pista Goretzka

Tra i profili seguiti dalla Juventus figurano Leon Goretzka e Franck Kessié, entrambi ritenuti elementi di esperienza e qualità per rafforzare la mediana. Proprio nella giornata odierna ci sono stati nuovi contatti con l'agente dell'ex centrocampista del Milan, già conosciuto dal direttore sportivo Frederic Massara, che aveva provato a riportarlo in Italia anche durante la sua esperienza alla Roma. A riportarlo è Sky Sport.