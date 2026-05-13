Podcast Cittadinanza ADL, Cons. Guangi: "Domani formalizzerò la richiesta, ecco quando sarà conferita"

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Radio Tutto Napoli, approvata la cittadinanza onoraria a De Laurentiis: “Può essere il momento giusto per il futuro del Maradona”.

Salvatore Guangi, consigliere comunale, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Consigliere, finalmente è arrivata l’approvazione per la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis.

"Come vi dissi la volta scorsa, martedì doveva essere il giorno buono. Infatti c’era buona parte del Consiglio Comunale presente in aula e la votazione è stata più che positiva. Tutti si sono espressi favorevolmente, tranne un voto contrario e un astenuto. È stata una grande soddisfazione dare questa cittadinanza onoraria al Presidente De Laurentiis."

Perché ritenevate importante questo riconoscimento?

"È il giusto merito a un uomo, a un imprenditore e a un personaggio dello sport che ha dato tanto alla città. Credo che sia stato fatto un grande lavoro per Napoli e per i tifosi e questo lo dobbiamo soprattutto al Presidente De Laurentiis."

La cittadinanza potrebbe essere conferita già prima dell’estate?

"Domani formalizzerò una richiesta alla Presidenza del Consiglio per cercare di definire in tempi stretti questa cittadinanza onoraria. Mi auguro veramente che si riesca prima dell’estate, ma sicuramente entro la fine dell’anno verrà conferita con tutti gli onori che merita."

Può essere anche l’occasione per distendere i rapporti sul tema stadio?

"Assolutamente sì. Questo è il momento buono, un momento gioviale e conviviale che consentirà sicuramente alle parti di trovare la giusta soluzione sullo stadio Maradona. Credo che servirà proprio per stemperare i toni e rilassare la situazione."

Il Comune è pronto a collaborare con il Napoli anche in vista del centenario?

"Al momento non mi risultano richieste specifiche, ma posso assicurare che le porte di Palazzo San Giacomo si spalancheranno per qualsiasi cosa sarà necessaria. La disponibilità dell’amministrazione, del sindaco e del Consiglio Comunale c’è tutta."

Lei ha parlato anche del Giro d’Italia.

"Io mi auguro sempre che il Giro passi per Napoli, perché ogni volta che accade si sistemano tante strade della città ed è importante visto che i fondi scarseggiano. Abbiamo tante difficoltà ma anche tanti cantieri che daranno lustro a Napoli."

Infine sul futuro del Napoli: Conte deve restare?

"Sono molto rammaricato dalle voci che sento. Antonio Conte è uno dei più grandi allenatori a livello internazionale. Perdere Conte sarebbe come perdere una parte del corpo. Mi auguro davvero che De Laurentiis riesca a trattenerlo e magari anche a rinnovargli il contratto, perché quello che ha fatto per questa città è stato straordinario."