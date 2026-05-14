Foto Festa a tema Napoli in casa Spinazzola: il piccolo Mattia compie 8 anni

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L’allestimento della festa è stato curato nei minimi dettagli e completamente ispirato alla SSC Napoli.

Dopo la delusione e le tensioni vissute durante Napoli-Bologna, in casa Spinazzola è arrivato un momento di gioia e serenità. La famiglia del calciatore azzurro ha infatti celebrato l’ottavo compleanno del piccolo Mattia con una festa interamente dedicata al Napoli, trasformando la passione per i colori azzurri nel tema principale dell’evento.

Compleanno azzurro per il figlio di Spinazzola

L’allestimento della festa è stato curato nei minimi dettagli e completamente ispirato alla SSC Napoli. Sullo sfondo, dietro la torta, era presente, oltre al logo della Champions League, anche una rappresentazione della formazione di Antonio Conte con lo schieramento completo degli undici titolari, all’interno del quale non poteva naturalmente mancare anche papà Leonardo Spinazzola. Di seguito uno scatto condiviso sul proprio account Instagram da lady Spinazzola, Miriam Sette.