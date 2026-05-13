Podcast Paradiso: "Il Napoli deve puntare sui 2006/07, parlai di Dowman e ora ha firmato a vita con l’Arsenal"

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Radio Tutto Napoli, Angelo Paradiso consiglia il Napoli: “Puntare sui talenti 2006-2007 e ridare centralità a De Laurentiis”.

Angelo Paradiso, ex giocatore del Napoli, oggi talent scout, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Il Napoli dovrebbe ripartire dai giovani?

"Io lavoro con i giovani e conosco tutti i talenti dal 2001 fino al 2010 inglesi. Però, se posso dare un consiglio, i giocatori da prendere adesso sono soprattutto i 2006 e 2007, perché sono già strutturati fisicamente, hanno gamba e sono abituati alla prima squadra. Inoltre li paghi relativamente poco e puoi fare plusvalenze importanti. L’anno scorso sono stati fatti errori allucinanti proprio perché non c’è stato uno studio preciso."

Quindi la Premier può essere un mercato giusto per il Napoli?

"Assolutamente sì. Io giro tanto e guardo nelle academy: qui il livello è altissimo. Tutti questi ragazzi dai 16-17 anni in su sono già aggregati alle prime squadre, fanno presenze e allenamenti. Parliamo di giocatori importanti."

Il Napoli deve continuare con il modello Conte-De Laurentiis o cambiare strada?

"Conte deve cambiare leggermente alcune cose nella preparazione e capire che il calcio moderno è cambiato. Gli esterni offensivi devono fare gli esterni offensivi, poi eventualmente anche la doppia fase, ma il calcio oggi è basato tutto sulle ripartenze. Se gli esterni fanno troppo lavoro oscuro poi non sono freschi."

Hai citato anche De Laurentiis.

"Secondo me bisogna ridare più poteri al presidente, perché ha dimostrato di essere uno dei più grandi presidenti e conoscitori di calcio. Quest’anno mi sembra che non sia stato preso molto in considerazione e abbiano fatto tutto gli altri. De Laurentiis è una persona di grande carisma e un imprenditore di livello assoluto."

Che sensazioni hai invece sul rapporto tra Conte e De Laurentiis?

"Le voci che stanno uscendo secondo me servono soltanto a creare gossip e polemiche. Conte e De Laurentiis sono persone troppo intelligenti per non risolvere eventuali problemi tra loro. Conte ha dimostrato di essere un vincente, mentre di De Laurentiis parla la sua storia."

Il Napoli deve fare un piccolo passo indietro per rilanciarsi?

"Devi iniziare a puntare su giovani già formati, ma non parlo di 2001 o 2002: devi lavorare sui 2006 e 2007. In Italia non devi avere per forza fenomeni assoluti: se hai una struttura solida e giovani forti che possono spaccare le partite, crei anche un indotto economico importante per la società."

Hai qualche esempio di talenti che avevi già segnalato?

"Due anni fa parlai di Max Dowman e oggi ha firmato praticamente a vita con l’Arsenal. Parlai anche di Mendy, che ora è uno dei ragazzi più seguiti in Italia. Le cose non le dico tanto per dire, le dico perché hanno un senso."