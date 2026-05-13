Lukaku-Napoli, Moretto: "Rottura totale! Porte chiuse al Milan, lascerà l'Italia"

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L’avventura di Romelu Lukaku al Napoli sembra ormai definitivamente conclusa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il rapporto tra l’attaccante belga e il club azzurro sarebbe arrivato al punto di rottura, sia con la parte sportiva sia con buona parte dello spogliatoio.

Porte chiuse al Milan e all'Inter: lascerà l'Italia

Big Rom lascerà Napoli al termine della stagione dopo mesi complicati, segnati dall’infortunio e da un rapporto sempre più freddo con l’ambiente azzurro. Il desiderio del centravanti sarebbe stato quello di tornare a Milano, città molto gradita anche per motivi personali e familiari. Tuttavia, al momento non ci sarebbero aperture né da parte dell’Inter né del Milan. Per questo motivo, il futuro di Lukaku appare sempre più distante dalla Serie A, con l’ipotesi di una nuova esperienza all’estero che prende sempre più quota in vista della prossima estate.