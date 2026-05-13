Manna-Roma, Romano: "Il Napoli ha chiuso le porte! ADL non accetta di perdere il ds"
Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato del futuro del ds del Napoli Giovanni Manna attraverso il proprio canale YouTube: "Quello che mi risulta ad oggi è nonostante l'assalto della Roma, l'assalto personale della famiglia Friedkin per cercare di scendere in campo, di mediare, di trovare una soluzione con il Napoli e con il presidente Aurelio De Laurentiis, insomma nonostante questo serrato corteggiamento durato più di una settimana, è che il Napoli abbia definitivamente chiuso le porte alla sua partenza.
Quindi Aurelio De Laurentiis non ne fa una questione di soldi, di compensazione di 5 milioni, 4 milioni, 8 milioni. Non è questo il punto per De Laurentiis. È un anno importante per il Napoli, perché il Napoli quest'anno ha vinto la Supercoppa. Ma l'anno prossimo continuano ad avere ambizioni ancor più importanti. È l'anno del centenario, non dimentichiamolo, per il Napoli. C'è da chiarire la questione Conte, se resterà o meno. Perdere in questa fase il proprio direttore sportivo, che è comunque una garanzia per il progetto del Napoli, al di là di quello che accadrà con l'allenatore, per De Laurentiis è un qualcosa di non accettabile. Quindi la scelta del Napoli è di tirare su un muro altissimo, come già fatto settimana scorsa, ma anche in maniera abbastanza definitiva, per non liberare Giovanni Manna".
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