Minervini su Gabriel Jesus: "Vi spiego la mia perplessità..."

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Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "L’operazione Gabriel Jesus è abbastanza inattesa, ma se ne parlano tanti esperi di mercato non possiamo far altro che fidarci. Non entro nel merito del valore del calciatore, anche se poi bisogna capire come sta fisicamente, ma mi resta qualche perplessità sulla scelta.

Gabriel Jesus, la richiesta è di Allegri

"Negli ultimi due anni il Napoli ha fatto un certo tipo di scelte, andando a prendere giocatori con costi molto alti e non troppo futuribili, e questa scelta l’ha pagata come stanno dimostrando le difficoltà in questa sessione di mercato. Ecco, Gabriel Jesus mi sembrerebbe una scelta non coerente con quella che è la gestione De Laurentiis, mi viene da pensare che sia una richiesta fatta espressamente da Massimiliano Allegri".